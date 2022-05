“Solo ellos saben la historia”: la reacción de José Eduardo a la disputa de Eugenio Derbez y Emilo Azcárraga

La disputa entre el actor y productor Eugenio Derbez y el presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga, no para.

Cuando le preguntaban en cualquier entrevista a Derbez sobre el veto en la televisora que lo vio nacer, Televisa, aseguraba que estaba relacionado a la disputa que mantuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador por el Tren Maya, una de las obras estrellas del mandatario que levanta ampollas por sus consecuencias medioambientales.

Pero resulta que el pasado viernes, Azcárraga lo desmintió y aclaró en redes sociales que esa no era la razón del veto.

“Óigame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue horrible”, publicó el empresario en Twitter, al tiempo que señaló que la raíz del cruce está en la pelea por los derechos de La familia P. Luche, una antigua serie que creó Derbez y produjo la compañía.

José Eduardo desconoce lo qué sucede

En una entrevista que le realizó el periodista Eden Dorantes sobre sus proyectos y reseñó Infobae, El hijo del actor y productor, José Eduardo Derbez, aseguró que no conoce el trasfondo de la situación porque no ha podido verse con su padre y hablar sobre el caso.

"Óigame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue horrible"

Lo que sí hizo el hijo de la querida actriz Victoria Ruffo fue aplaudir la reacción de ambos personajes sobre la controversia generada por el veto de Derbez en Televisa.

“No me ha contado bien cómo está el show, pero sí vi los tuits tanto de Emilio como de él y ahora sí que solamente ellos saben la verdadera historia”, dijo el actor de 30 años.

Destacó que ambos personajes respondieron muy bien a la controversia que tienen y consideró que no ve diferencias

“Los dos contestaron muy bien, creo que estuvo padre, me gustó como contestaron los dos [...] cómo también lo hicieron muy entre broma y broma no sé si sean diferencias o no, pero espero que todo esté en orden”, declaró.

No me afecta la carrera

José Eduardo Derbez espera que la situación entre ambos se esclarezca lo antes posible y aseguró que para nada va a perjudicar su carrera en el Grupo Televisa.

“Todos tiramos para el mismo lado, entonces no es que te sientas mal, yo creo que cada quien tiene su carrera y tiene sus proyectos, el que seamos una familia no es que vayamos en grupo todo el tiempo”.

"¡Ya nos exhibiste!!!!" ¿Por qué no eres un directivo normal?"



Además tienes mi número, ¿para qué responderme públicamente?



“¡Ya nos exhibiste!!!!” ¿Por qué no eres un directivo normal?" — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) May 21, 2022

Asimismo, dijo que desconoce quién posee los derechos de los personajes y programas que ha creado su papá.