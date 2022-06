Publican vídeo de Gerard Piqué muy acaramelado con una mujer rubia cuando aún estaba con Shakira

Desde hace un mes la vida de Shakira y Gerard Piqué se encuentra en la cuerda floja, tras anunciar su separación en medio de los rumores de una infidelidad del jugador, lo que ha puesto en vilo la privacidad de ambos. Los medios de comunicación han acechado a la ex pareja, en especial a Piqué, en busca de pistas de la presunta mujer con la que le fue infiel.

Jordi Martin, paparazzi de España, ha seguido muy de cerca la situación y luego de recibir un manotazo por parte de Piqué, cuando este intentaba tomarle declaraciones, ha sacado a la luz un vídeo que delata su infidelidad.

A través del programa El Gordo y La Flaca, expuso el vídeo que según explicó se lo hizo llegar una persona que dijo haber visto a la expareja de la cantante de ‘Te felicito’ con la misma mujer rubia varias veces, y en el mismo lugar en Barcelona, España.

Gerard Piqué acaramelado con una misteriosa mujer

Antes de que la barranquillera oficializara su separación con el padre de sus hijos, los medios ya circulaban la noticia haciendo énfasis en que el motivo e trataba de la infidelidad de Piqué.

A pesar de que no habían salido a la luz vídeos comprometedores, fuentes cercanas a la pareja, habrían detallado que se trataba de una mujer joven, rubia y promotora de ventas de una de sus empresas.

Ahora, los rumores comienzan a tomar fuerza luego de ser captado en una fiesta en Estocolmo con una mujer rubia y unos nuevos audiovisuales muy acaramelados.

“Por lo que me dice mi fuente, no es la primera vez, sino que ya habrían acudido al mismo restaurante entre seis y siete veces. […] Por lo que me dice nuestra fuente, siempre muy acaramelados y con gestos de mucho cariño entre ellos”, explicó Jordi Martin desde las afueras de la casa de Shakira en España.

Según explicó las imágenes datan de febrero, fecha en la que Shakira le dedicaba unas palabras de amor en sus redes sociales.

“En esas fechas, Gerard Piqué y Shakira seguían juntos. Unos días antes, por San Valentín, Shakira le dedicaba unas preciosas palabras a su pareja, Gerard Piqué, pero un mes más tarde Shakira dedicaba dos ‘post’, le elogiaba como ser humano, como futbolista y como marido”, mencionó.