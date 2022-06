Las lecciones que Andrea Legarreta y Erik Rubín han dado sobre el matrimonio

Andrea Legarreta es una de las famosas mexicanas más queridas y admiradas, esto no sólo se debe al increíble talento que posee en su trabajo, sino también cómo se proyecta con sus fanáticos.

Tiene una carrera exitosa, hijas talentosas y un matrimonio que se ha mantenido firme pese a las dificultades y a los constantes rumores que los invaden.

Andrea Legarreta y Erik Rubín llevan un matrimonio de 22 años, un tiempo en el que han vivido momentos maravillosos, pero también han llegado situaciones complicadas que los han llevado a cuestionarse la continuidad de su relación.

Sin embargo, la pareja ha sabido cómo comunicarse y resolver cada uno de los problemas que han enfrentado, por lo que, después de más de dos décadas juntos, el amor sigue completamente vigente y el compromiso firme.

Esto se ha convertido en algo de admiración para miles de personas, especialmente al tratarse de dos personas que forman parte del medio artístico, en el que las agendas de trabajo, los rumores constantes y el acoso de la prensa pueden causar estragos en una relación.

Hace tan solo un año, la pareja fue víctima de especulaciones, ya que el ex Timbiriche fue captado con otra mujer mientras estaba de gira.

Andrea Legarreta y Erik Rubín se enfocan en su bienestar de pareja

En diversos medios y a través de redes sociales, circularon fotografías del cantante con otra mujer, sin embargo estas imágenes no tenían detalles comprometedores.

Aunque la prensa esperó una polémica reacción de la conductora, ella simplemente calificó el escándalo como una “estupidez”.

La famosa dejó claro que la confianza y la libertad dentro de una relación son cruciales.

“Sabemos que hemos tenido momentos duros, etapas complicadas, pero no esto, esto es una estupidez, esto es querer encontrar algo negativo donde no lo hay... perdón, pero quienes piensen que un matrimonio significa encerrarse en una jaula... para mí no es eso”, dijo en aquel entonces.

Erik Rubín respaldo la idea de su esposa y aseguró que ambos son individuos que desarrollan sus propios proyectos y metas, de modo que la confianza es primordial.

La conductora también dejó claro que el matrimonio no es perfecto y han enfrentado momentos complejos, pero han logrado superarlos.