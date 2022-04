Andrea Legarreta reconoce que ha habido “tentaciones” y momentos complicados en su matrimonio

22 años juntos se dicen fáciles pero requieren superar muchas adversidades, tal como lo reconoció en una reciente charla, Andrea Legarreta, quien se sinceró sobre los desafíos de su matrimonio con Erik Rubín.

Hace apenas unos días la pareja sumaba un nuevo aniversario cargados de felicidad y agradeciendo de la presencia de sus dos retoños, Mía y Nina, pero no todo ha sido color de rosa.

“En realidad sí hemos tenido momentos complicados, de duda, pero darse un break me parece…, no sé, no lo hemos llegado a pensar. Más bien lo hemos llegado como a decidir. ¿Y qué onda? ¿Seguimos o no? No sé si esos breaks funcionen”, aceptó la conductora.

De hecho, en el encuentro con la prensa reseñado por Quién, la integrante de Hoy confirmó que han asistido a terapia de pareja durante sus momentos más bajos, pero siguen juntos “por las ganas y el compromiso” porque “una persona no va a llegar a salvarte la vida”.

Asimismo, Andrea Legarreta reconoció que tanto ella como Erik Rubín han padecido ciertas “tentaciones” que amenazaron la estabilidad de su relación

“Tentaciones siempre hay. Al final uno va decidiendo si abre esas puertas o no, en cualquier sentido, creo que también los dos somos personas muy claras y muy sanas mentalmente hablando”, dijo.

“Chicas guapas y chicos guapos, gente que te busca o que intenta, pues yo creo que a casi todos (nos pasa), pero la verdad también qué tanto quieres cuidar lo que tienes. Sin duda hay situaciones que te pueden poner en riesgo de perder todo por una calentura, me parece que no vale la pena”, agregó.

Sobre el estado actual de su relación, Andrea Legarreta aseveró que se encuentran “felices, estamos unidos, fuertes y hemos pasado por muchas etapas de la vida. Cuando dicen ‘es que el amor se va transformando’, yo creo que sí”.