“Ya no tengo miedo de ser yo”, hija de Raúl Araiza se declara pansexual y muestra a su novia

Camila Araiza, la hija de Raúl Araiza tiene 26 años y es una exitosa fotógrafa, que recientemente abrió su corazón y confesó que es pansexual , sintiéndose liberada y segura.

Por muchos años las personas tuvieron que callar sus preferencias sexuales por temor a ser juzgados, pero ahora, pueden hablar de ello abiertamente, y son aceptados y amados.

Y ahora, en el pride month, muchos famosos han aprovechado la oportunidad para confesar sus preferencias y finalmente vivir en libertad, y la hija del famoso actor y conductor fue una de ellas.

Hija de Raúl Araiza se declara pansexual con estas imágenes

A través de su cuenta de Instagram, la joven de 26 años escribió una extensa carta en la que asegura que ya no tiene miedo de ser ella misma, gritando a los cuatro vientos sus preferencias con orgullo.

“Me siento completita y libre, amada y agradecida con txdxs las almas que me acompañan el día de hoy a celebrar el amor incondicional en todas sus formas. Qué ya no tengo miedo de ser YO !!!! Me cuesta encasillarme, especificarme, explicarme, justificarme!!! Pues soy más que un nombre, edad, género, más que un cuerpo!! Qué todo me lo debo a mi porqué ese es el amor propio y esa es mi misión más grande”, fue el hermoso mensaje de Camila.

Además, mostró a su novia, y expresó lo feliz que se siente tras años de vivir su sexualidad en silencio. “Hoy entiendo que he sido todo, que el género no existe sólo es un cuerpo qué utilizamos para experimentar esta experiencia llamada vida, qué el único origen de nuestro ser es el amor universal!!!! Almas somos y almas amamos!!! Qué hoy encontré a un alma igual que la mía y si, esto existe!!! Somos y venimos de lo mismo.🌈”.

Así fue su participación en la marcha del orgullo LGBT+ en México con su novia

En las fotos se puede ver su participación en la marcha del orgullo LGBT+ en México, donde se muestra feliz, amada, y libre.

“Fue mi primer pride y festeje a lo máximo!!! Amo a todes mis amigues💖💖💖💖Amando ando siempre!!!!!”, complementó la joven.