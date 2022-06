¡Nueva polémica! Christian Nodal sobre Bad Bunny: “Hasta para decir estupideces hay que tener talento”

¿Lo persiguen las polémicas o sabe cómo generarlas? Christian Nodal ha estado en el ojo del huracán desde que rompió su compromiso con Belinda, pues no solo ha hecho comentarios y revelaciones controversiales, sino que también ha tenido conflictos con otros personajes de la industria musical.

Hace tan solo algunas semanas, las redes sociales se encendieron por un conflicto entre el artista mexicano y el reguetonero J Balvin, quien hizo una broma sobre las fotos comparativas que usuarios de internet hicieron entre ambos.

Durante una entrevista para la revista Rolling Stone, el artista decidió mostrar su lado más íntimo y personal, por lo que dio su perspectiva sobre la música, los géneros tradicionales y las nuevas propuestas que ha surgido en los últimos años.

“La música es mágica. Y si te das cuenta, todo es un ciclo. La música siempre es un ciclo porque de pronto vuelve el regional, de pronto vuelve el pop, el reggaetón es un claro ejemplo de lo que pasa, ¿no? Y sí, yo creo que es muy bonito mantener las culturas, mantener siempre nuestra esencia, nuestra raíz. El regional es un tema, es un género muy bello que tiene letras increíbles, melodías”, manifestó en la entrevista.

Christian Nodal generó controversia por su opinión sobre canción de Bad Bunny

El cantante de música mexicana señaló que para crear una canción se requiere de mucho trabajo y un proceso creativo complejo, sin embargo tomó un ejemplo que no fue del agrado de todos por el comentario que lo acompañó.

“Yo también respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pendejad*s y decir estupidec*s hay que tener talento. A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como, ‘Si tu novio no te mama el culo, pa’ eso que no mame’, pero hay que tener talento para hacerlo”, dijo con referencia a la canción de Bad Bunny, Safaera.

Otros comentarios de Nodal fueron polémicos, ya que aseguró que no se sentiría orgulloso cantando algunos temas de otros géneros.

“Yo no me sentiría orgulloso cantando otras cosas y por esto esta cultura tiene que seguir, porque es lo bello de la vida . Claro, las marcas, cantar de drogas, cantar de ropa, está bien, pero de eso no se trata la vida. No todo el tiempo se puede vivir de fiesta. A mí me gusta mucho el mensaje que da mi género, está muy apegado a la realidad. Es un género muy bondadoso”, manifestó en la entrevista para Rolling Stone.

Además añadió: “No es que uno quiera que le vaya mal a esa gente, es simplemente generar conciencia, porque para hablar claro, hay música para todo (...) hasta para hacer música y letras de raye, pues hay que tener talento. Pero mi problema va porque se valora mucho más eso que no tiene contenido, que no tiene un mensaje positivo en tu vida. Y tienen los reflectores, los focos y la atención que debería tener gente que sí compone, que sí canta, que sí ha dedicado tiempo”.