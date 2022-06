Martha Higareda presume su amor y recibe críticas por ‘robarle el novio’ a otra famosa

Martha Higareda se encuentra feliz en su relación con Lewis Howes, con quien frecuentemente comparte fotos de sus momentos románticos. Sin embargo el público no perdona los rumores de infidelidad que surgieron después de que Yanet García acusara a Howes de haberla engañado con Martha.

Martha Higareda y Yanet García se enfrentan por rumores de infidelidad

Antes de estar en una relación con Martha, Lewis Howes mantuvo un noviazgo de dos años con Yanet García. Tras haber terminado, ‘la chica del clima’ acusó a su ex pareja de haberle sido infiel con Martha Higareda de manera pública, lo que provocó la indignación del público.

Todo sucedió cuando Yanet contestó una pregunta de una fan por redes sociales, que le escribió:

“Acabo de terminar con mi ex y ya sale con alguien, ¿qué hago?”.

Te recomendamos: El vergonzoso momento que vivió Martha Higareda frente a Keanu Reeves y Chris Evans

Ella contestó:

“Te entiendo perfectamente. Me pasó igual, terminé con mi ex y a las 2 semanas ya estaba en Tulum con Martha. Te recomiendo que te enfoque en ti y que no salgas con alguien solo para llenar el vacío. Es super importante sanar antes de empezar una relación [...] yo me mudé a NY, un sueño que tenía desde pequeña”

Te recomendamos: Martha Higareda fue víctima de bullying por el tamaño de sus senos

Por su parte Matha respondió en una entrevista con Venga la Alegría, asegurando que no era verdad y que ella se aseguró de que él no estuviera en una relación cuando comenzaron a hablar.

“Es muy triste que lo plantee así porque obviamente eso no es verdad. Lewis es una persona muy íntegra y cada vez que él tiene una relación, él se mantiene con esa persona y con esa relación [...] se me hace muy raro que ella cuente esa historia porque, pues así yo lo puedo decir con todas sus letras: Es mentira”

Te recomendamos: Martha Higareda demuestra que sabe ser amiga y rechazaría a Mauricio Ochmann por Aislinn Derbez

Además reveló como había surgido el amor entre ellos:

“Lewis y yo venimos de relaciones, de vidas muy paralelas, uno de mis exnovios fue diagnosticado con narcicismo. Fue muy fuerte cuando yo conocí a Lewis y nos contábamos los dos historias, él de otras ex de su vida, no voy a decir de cuáles ni nada porque no es necesario y yo tampoco voy a decir quienes pero a lo que voy es que las lecciones de vida son parecidas”.

Sin embargo Yanet no se quedó callada y mostró pruebas de la infidelidad por medio de redes sociales.

Yanet compartió una fotografía donde demostró que el deportista estuvo en Tulum a principios de junio, tan sólo dos semanas después de que terminaron.

También añadió el fragmento de la entrevista de Martha Higareda con Yordi Rosado, donde confirmó que había conocido a su pareja en Quintana Roo y continuó recuperando la declaración que dio en su podcast, donde dijo que comenzó su relación en junio, pero después aclaró que se conocieron en Junio pero formalizaron en agosto.

Ante la polémica, los usuarios de redes sociales han expresado su opinión poniéndose del lado de Martha y Yanet.

Como dirá el meme de Michael Jackson, quienes somos nosotros para juzgar pero Yanet Garcia debió exponer al vato que le fue infiel no a Martha Higareda



Nadie entra donde no lo dejan entrar, bye — A🤍🦄 (@kareen_Gb) March 18, 2022

Muchos incluso recabaron evidencia de la supuesta infidelidad.

El chisme de Yanet García y Martha Higareda esta bueno; una recibió las babas de la otra! pic.twitter.com/7Kp0DvzfUE — EmyStar ✨ (@emiry_junkiie) July 27, 2021

Sin embargo muchos recordaron que la responsabilidad es de quien comete la infidelidad y no de las nuevas o antiguas parejas.