Martha Higareda demuestra que sabe ser amiga y rechazaría a Mauricio Ochmann por Aislinn Derbez

Martha Higareda y Aislinn Derbez cuentan con una sólida amistad, la cual, nació gracias a la buena relación de Martha con Eugenio Derbez y ésta decidiera incluir a Aislinn en la cinta que produjo y fue protagonista: “Te presento a Laura” en 2010.

Martha se encuentra en una relación con Lewis Howes, un reconocido escritor de origen estadounidense, con quien comenzó a salir desde septiembre de 2021, luego de que aparecieran juntos en una exclusiva cena.

Recientemente la actriz de “Amarte duele” durante la última emisión del podcast “De todo un mucho”, que conduce junto a Yordi Rosado, reveló que no se encuentra interesada en otros pretendientes como el actor Mauricio Ochmann.

“Si tú me dijeras: resulta que el exesposo de Aislinn, Mauricio Ochmann, me tirara la onda, no, no, yo no podría”, aseguró Martha.

Si se encontrara en esta posible situación, la actriz mexicana dijo que no lo aceptaría, ya que valora mucho la amistad con Aislinn y no la pondría en riesgo por esto. Además, añadió que él no lo haría, ya que sabe que son amigas.

Por su parte, Yordi le platicó a Martha que en una entrevista que le realizó al protagonista de “El Chema” y “El Señor de los cielos”, el actor le hizo supuestamente una confesión sobre el físico de Martha.

Higareda no pudo evitar sonrojarse y reír por el comentario, sin embargo, no le creyó a su colega y dijo: “ya conozco tan bien a Yordi que sé que me está diciendo mentiras”, exclamó.

¿En realidad fue una broma o confesión de Mauricio Ochmann?

En efecto, el conductor del podcast confirmó que se trataba de una broma. Sobretodo, porque tras su divorcio con Aislinn Derbez, Mauricio decidió darse una nueva oportunidad en el amor y se encuentra en una relación con Paulina Burrola.

Y hay que recordar, que tanto Mauricio y Aislinn llevan una relación de respeto y cordialidad por su hija Kailani, pues desde su separación han hecho público que se siguen frecuentando por el bien del a pequeña al compartir en redes sociales fotos de los viajes que realizan y de sus fiestas de cumpleaños.