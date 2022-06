Impactantes detalles sobre la quinta temporada de ‘Stranger Things’ ¡Spoilers sobre Vecna!

Aunque aún no se estrenan los capítulos finales de la cuarta temporada de ‘Stranger Things’ ya hay una gran cantidad de especulaciones y hasta adelantos que confirman la presencia de Vecna en esta impactante historia.

Así hasta ahora lo que sí está más que confirmado es que esta terrible criatura que ha dado tanto de qué hablar no morirá en la cuarta entrega, sino que por el contrario se fortalecerá e incluso ya hay Spoilers que apuntan de que éste cobrará una apariencia cada vez más humanoide, algo que antes no había sucedido en esta serie en la que los adversarios más peligrosos que aparecen a través de los portales son muy efímeros y no tan poderosos como éste.

Y es que recordemos que en los primeros episodios de esta entrega se conoció parte de su identidad, así como las intenciones que éste tiene por acabar por completo a los habitantes de Hawkins quienes han hecho hasta lo imposible por defenderse y aplicar los planes más eficaces para salvarse, unir sus fuerzas e incluso no permitir la apertura de nuevos portales.

Impactantes detalles sobre la quinta temporada de ‘Stranger Things’

Y aunque los fans de ‘Stranger Things’ están más que conscientes de que la quinta entrega será la última, más de uno se opone a esto pues hay quienes quieren seguir viviendo cada una de las aventuras que los hermanos Duffer han creado para este universo plagado de novedades, peligros y adrenalina en todos sus niveles.

Es por eso que más allá de descubrir lo que se viene, está más que garantizado que Vecna seguirá dando de qué hablar. Y es que Jamie Campbell Bower, el actor que interpreta a esta abominable criatura confirmó al portal The Hollywood Reporter que él seguirá asumiendo este papel en la próxima entrega de la serie, dejando así claro que no todo está perdido para él.

“Déjame decirlo de esta manera: ‘Sé sobre la quinta temporada. Tómate eso como quieras’. Creo que lo que verás es más el aspecto humano de Vecna’”, reiteró el actor quien está seguro que con sus declaraciones más de uno ya está sacando conclusiones sobre lo que realmente pasará en el final de la cuarta entrega que se estrena en Netflix el próximo 1 de julio de 2022.