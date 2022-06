“Con razón todos se la tatúan”: Belinda bendice a novios y triunfa en concierto, fans la celebran

Belinda regresó a México de manera triunfal. La famosa llegó a Monterrey para presentarse en el Machaca Fest y se convirtió en la reina del evento incluso antes de subir al escenario, pues protagonizó una inusual escena al bendecir a unos novios antes de su boda. Sus fans la celebraron por su increíble recuperación tras su separación de Nodal y afirmaron que se encuentra mejor que nunca.

Belinda triunfa en Monterrey dentro y fuera del escenario

La cantante cumplió el sueño de una novia, quien se casó en el mismo hotel en el que la famosa estaba hospedada. Antes de que comenzara el festival, Belinda se encontró con la joven vestida de blanco, quien le pidió su bendición para casarse.

En un video que circula por redes sociales, la novia se acerca para pedirle su bendición. Belinda la abraza y le da la bendición, después dio consejos al novio sobre cómo ser un buen esposo.

“Santo Dios, qué emoción, soy tu fan desde que estaba chiquita. Quería tu bendición”

Al novio le recodó tratar bien a su esposa y finalmente se despidió.

“Cuídala, es lo más importante tratar bien a la mujer, respétala, ámala mucho, mucho”

A Belinda se le reza

BELI EN EL MACHACA https://t.co/PwMg5nVU5Y — Pepe LAS12 🕛 (@pepegpop) June 25, 2022

Posteriormente llegó al festival Machaca y puso a todos a bailar con ‘El baile del sapito’ y ‘Muriendo lento’ junto a Jay de la Cueva.

Sus fans estuvieron muy complacidos por el show que realizó la cantante, pues mantuvo la energía al máximo a pesar de que en un punto llegó a marearse, pero no se detuvo.

“Me estoy sintiendo un poco mareada y no me quiero bajar del escenario, así que hasta no desmayarme no me voy a ir. Así que si me hacen un favor, y cantan esta canción por mí y me siento aquí con ustedes, hasta que me sienta un poquito mejor”.

Beli triunfó en @MachacaFestival 💖✨💖



BELI EN EL MACHACA. pic.twitter.com/RQZ7qW6Gjw — Belinda Mexicali (@belinda_mex) June 26, 2022

También explicó que la razón de su mareo, se debía a que venía de España, por lo tanto la diferencia de horarios, el calor y altura hicieron que se le bajara la presión.

“Quiero que sepan que vengo directo de un vuelo de 15 horas para estar aquí con ustedes porque los amo con todo mi corazón”

Pero dejó claro que no se bajaría y seguiría con su show.

“Hasta no desmayarme no me voy a ir... no me quiero bajar”

Al final Belinda agradeció al público entre lágrimas: “Gracias Monterrey, llego aquí y me siento tan feliz, los amo Monterrey”

La cantante también interpretó el tema principal de ‘Cómplices al rescate’, ‘En la obscuridad’, ‘Dame más’ y ‘Bella traición’, entre otros.

Sus fans reaccionaron por medio de redes sociales ante su profesionalismo y afirmaron que se encuentra en su mejor momento.

Se mamó Belinda en el Machaca. Neta que estuvo conmadre, debería de volver a hacer giras y a hacer conciertos sola para que ya no le ande pidiendo a los vatos. Cantó puro éxito y se veía bien pinche hermosa, con razón todos se la tatúan. pic.twitter.com/P7FdzSUvMy — Daniel Santana (@danyelsantana) June 26, 2022

También le mostraron su apoyo tras los escándalos de su separación con Nodal, demostrando que su público siempre la apoya.

Quería llorar de tanto que le gritaban en el Machaca Belinda, Belinda, Belinda como diciendo aquí estamos todos para defenderte a nadie le gritaron tanto como a ella — Conchis Gonzalez (@conchisglez) June 26, 2022

Incluso revelaron que ella se preocupa por sus fans, al punto de mandarles comida mientras esperan por ella a fuera de su hotel.

Ando leyendo lo bonito que Belinda trato a sus fans en su estadía en Monterrey.

Ayer bajo de su cuarto de hotel y atendió a todos sus fans.

Hoy dió un súper show en el machaca y la gente la está alabando.

También ví que le mando hamburguesas que estaban esperando ❤️❤️‍🩹 — Rubi Maldonado 🦋 (@Rubijazz) June 26, 2022

Además dijeron sentir envidia por la novia que pudo conocerla y llevarse su bendición.