Conoce más sobre el galán turco Kerem Bürsin

Las telenovelas turcas han estado acaparando el gusto del público en todo el mundo con sus historias repletas de romance, drama y acción y sus valientes galanes que arrancan suspiros.

Entre estos, uno de los más populares en este momento es el guapo y talentoso Kerem Bürsin. Por esto, a continuación, te contamos más sobre el cotizado actor turco que está robando corazones.

Él es Kerem Bürsin, el galán turco del momento

Kerem Bürsin nació el 4 de junio de 1987 en Estambul, Turquía. No obstante, de acuerdo a Univisión, no pasó mucho tiempo en su país de origen durante su infancia y juventud.

Mientras crecía, el actor de 35 años de edad residió en varios países, desde Indonesia hasta Estados Unidos, nación en donde vivió durante muchos años en Los Ángeles y comenzó su carrera.

Sin embargo, antes de sumergirse de lleno al mundo de la interpretación, el protagonista de Love is in the air egresó de la carrera de Publicidad en la universidad.

De igual forma, Bürsin se desempeñó en toda clase de oficios antes de su debut actoral, tales como entrenador y limpiador de un gimnasio o miembro del equipo de seguridad en clubes.

Así como también mesero y hasta chófer de estrellas de Hollywood como la actriz australiana Margot Robbie, según informó el medio previamente citado.

En un punto, Kerem decidió ir en pos de sus sueños de convertirse en actor y se ganó algunos papeles menores en proyectos norteamericanos, como Thursday (2006) y varios cortometrajes.

Empero, tras actuar en estas producciones estadounidenses, apostó por volver a su Turquía natal y comenzar a edificar su carrera actoral de manera imparable en su país.

Regreso a Turquía y salto a la fama

De vuelta a su patria, el galán halló en los melodramas el escenario para exponer su talento. De manera paulatina, comenzó a encadenar roles protagónicos en numerosas telenovelas de éxito.

Amanecer, Honor y respeto, Corazón en lucha y Agentes implicados son algunas de las producciones que encabezó con las que se dio a conocer y ganó terreno en el corazón del público.

Su gran salto a la fama internacional lo dio en 2020 con su interpretación del adinerado y atractivo arquitecto Serkan Bolat en el exitoso teledrama turco Love is in the air.

El éxito mundial que tuvo el proyecto sorprendió gratamente al actor y a todos los involucrados. “Estamos todos súper sorprendidos, tanto los actores como los productores”, dijo al portal Pronto.

“Nadie sabe por qué tienen tanto éxito, ¡yo no lo sé!”, agregó sobre el proyecto que dio pie para que viviera un breve romance con su coprotagonista, Hande Erçel.

Otras facetas…

Además de conquistar con su talento actoral, Kerem cosecha triunfos también como modelo, una faceta que ha ejercido en campañas de publicidad de marcas como H&M y Under Armour.

Por otro lado, el apuesto galán también es productor. De hecho, según reveló a Pronto, lleva un lustro afanado en un proyecto en donde se desempeñará como actor, productor “y algo más”.

“Estoy teniendo unas reuniones fantásticas sobre el tema, ahora estamos mirando agendas y planificándolo todo”, avanzó. Eso sí, dejó claro que, por ahora, se está tomando un descanso.

“Pero ahora mismo me voy a tomar un tiempo de descanso, unos seis meses, y luego volveré para sorprender”, afirmó con mucha seguridad.

Mientras se toma un break de los foros de grabación, Bürsin continúa asistiendo a eventos como el Festival de Cine de Málaga en abril, en donde conoció a Antonio Banderas, uno de sus ídolos.

A la par, permanece activo en redes sociales como Instagram, en donde mantiene a sus más de 10 millones de seguidores al tanto de su vida y también les presume su incuestionable beldad.

En cuanto al terreno del amor, el galán turco actualmente está soltero, pero tiene claro cómo sería la mujer con la que le gustaría compartir su vida.

“Lo que yo encuentro atractivo en las personas, en todo tipo de personas, es que sean pasionales. Pasionales hacia la vida. Me gustan las mujeres independientes, las mujeres cálidas”, compartió al medio ya citado.

“Y no me importa si trabajan en la interpretación, si son camareras. Yo soy un corazón y ella otro. No mucha gente piensa así, lo sé, hay quien piensa que el dinero hace a la gente mejor o más atractiva, pero para mí no”, agregó.