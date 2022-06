Christian Nodal arremete contra sus fans y pide que los saquen de su concierto

Christian Nodal volvió a estar en el centro de la polémica por un percance que ocurrió en su presentación en Bolivia el pasado fin de semana. El cantante mexicano enfureció con los fans que le lanzaron cubos de hielo.

Christian Nodal saca a fans de su concierto tras agresión

Todo comenzó cuando la presentación de Nodal en el Estadio Real Santa Cruz presentó varios minutos de retraso, lo que molestó a algunas personas del público.

Cuando finalmente Nodal salió al escenario, fue recibido con cubos de hielo por parte de las primeras filas de la parte lateral del escenario.

Esto enfureció al cantante, quien exigió que sacaran a quienes lo habían agredido y se les devolviera el costo de su boleto.

“Sácalos a la ching*da y págales lo de su boleto, a mí no me estén aventando hielo porque yo los respeto y a mí no me están respetando... respeten por favor”

El público lo apoyó con aplausos y gritos, y él les agradeció, posteriormente continuó con su presentación.

Tras el incidente ocurrido el día sábado, el cantante tenía planeado celebrar otro concierto el domingo 19 de junio. Sin embargo este fue cancelado a pocas horas de comenzar su espectáculo por incumplimiento de contrato.

La compañía JG Music publicó un comunicado explicando las razones por las cuales Nodal no se presentaría en la capital de Bolivia.

“La presentación prevista para el día de hoy domingo 19 de junio, en el Estadio Rafael Mendoza de la ciudad de La Paz, del cantante Christian Nodal con su Tour Forajido queda cancelada por incumplimiento de contrato. Lamentamos comunicar este hecho que exime por completo de responsabilidad al artista y a la compañía que lo representa”.

Debido a la cancelación del evento, el cantante recibió críticas por redes sociales de parte de fans inconformes.

Después de la cancelación del evento, la policía de Boliva ha detenido a cuatro personas sospechosas de estafa. En una entrevista con Radio Panamericana, el el coronel Rolando Rojas de la Fuerza de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en La Paz, dijo:

“Estamos en las primeras investigaciones, hay cuatro detenidos, entre ellos un empresario de nacionalidad peruana. Estamos investigando el grado de culpabilidad”

Por su parte, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, declaró que a Dreams Productions “se los acusa por estafa con víctimas múltiples... y vamos a exigir hoy que se ofrezcan todas las garantías para la devolución del dinero a los consumidores que han adquirido”

También explicó que la empresa no pudo cumplir con el pago de un adelanto que habían solicitado los representantes del artista.