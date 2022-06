Tras separación con Shakira, captan a Gerard Piqué de fiesta en Estocolmo con una mujer y varios famosos

La ruptura de Shakira y el futbolista Gerard Piqué se ha convertido en la noticia más destacada del momento, ya que cada uno ha dejado muy claro que sus caminos están completamente separados.

Mientras la cantante está enfocada en su carrera artística y acaba de lanzar su nuevo sencillo “Don´t You Worry” junto a Black Eyed Peas y David Guetta, el futbolista está disfrutando al máximo su soltería y es posible que las nuevas conquistas estén en marcha.

Este rumor ha tomado mucha relevancia después de que fuera captado junto a una mujer durante una fiesta en Estocolmo, Suecia, una ciudad que frecuenta el deportista por motivos de su empresa Kosmos.

Según las especulaciones, Piqué ya tendría una nueva relación tras su ruptura con Shakira y está disfrutando de cada momento desde que es oficialmente soltero.

En este momento, se encuentra de vacaciones del FC Barcelona, de modo que aprovechó para viajar y asistir a la edición de Internacional Brilliant Minds, un evento que reúne a diferentes personalidades del deporte, el espectáculo, la política y la economía.

En esta cumbre podemos ver famosos como Emma Watson, Alicia Keys y Malala Yousafzai.

Sin embargo, para Piqué esta fue otra oportunidad para disfrutar de la fiesta.

Influencer captó a Gerard Piqué y lo compartió en redes sociales

El futbolista asistió a una de las fiestas del evento y fue captado por Katrin Zytomiersk, una influencer y empresaria sueca que quiso acercarse para obtener un saludo de Piqué para su hijo.

Según el relato de la mujer, el deportista negó enviar un saludo y, un rato después, decidió tomarle una fotografía junto a la chica que lo acompañaba.

Piqué captado en fiesta Piqué captado en fiesta

“Le pregunté si podría saludar a mi hijo y él me dijo que no. Se lo volví a preguntar sorprendida, y me volvió a responder que no. No fue mal educado, pero sí un tanto engreído. Supongo que al ser un jugador de fútbol tan importante (…) Pero yo no le conocía hasta ese momento. Después le tomé la fotografía y lo publiqué en mi Instagram”, reveló en el podcast Mamarazzis.

En la imagen, de baja calidad, se puede ver a Piqué con una sudadera en compañía con una mujer rubia.

Junto a la fotografía publicada, Katrin escribió: “Escúchame perdedor. Seguramente muchas chicas en esta fiesta querían sexo contigo, y yo te vi e inmediatamente pensé en mi hijo. Fui clara contigo, te pedí saludar a mi hijo y me dijiste que no. ¿Tú quién eres?”.

La influencer afirmó que nunca imaginó que la fotografía generaría tanto revuelo.