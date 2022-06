Elianis Garrido fue insultada por su opinión política: “No sabía que tenía tanta gente cruel”

“Menos mal que hablaban desde el amor”, este fue uno de los mensajes que Elianis Garrido soltó en sus redes sociales luego de ser cruelmente insultada por usuarios que no simpatizaron con su mensaje que, en su libre pensamiento, favorecía al candidato Gustavo Petro.

Durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada este domingo 19 de junio, la presentadora recibió ofensa tras ofensa en Twitter e Instagram. Y ahora que Petro fue elegido nuevo presidente, con beso incluido a su primera dama, ella decidió tomar su turno para pronunciarse.

Así le contestó Elianis Garrido a quienes la insultaron por su pensamiento político

“Ignorante”, “traidora” y hasta “guerrillera”, fueron parte de los insultos que recibió la barranquillera, de 34 años.

Ante las palabras de los usuarios, que claramente no miden lo que escriben, ella decisió salir a pronunciarse y defenderse de las duras críticas. “A nadie le impongo mi opinión. Tampoco permito que nadie me imponga la suya”, partió diciendo

Seguidamente, Elianis Garrido expresó: “Somos mentes libres, todos con capacidades distintas, percepciones distintas. Pero en Twitter muchos se creen con verdad absoluta. El ÚNICO perfecto ha sido JESÚS”.

Luego cayó en cuenta que, entre sus más de 6 millones de seguidores en Instagram y los casi 400 mil que maneja en Twitter, hay un montón de gente que está dispuesta a maltratarla.

“No sabía que tenía tanta gente cruel en mi Instagram y Twitter. Hace cuatro años ganaron y miren todo lo que pasó. Denle la oportunidad a otra visión. Creí que después de los resultados cambiaría el asunto, pero se está poniendo turbio. Menos mal que hablaban desde el amor”, escribió Garrido.

No conforme con sus palabras, la presentadora sigió expresándose y reiteró su posición.

“Creo que hoy me dejarán de seguir muchos, y eso que no hice campaña por nadie. Pero mis convicciones son mías, y a mí no me pagaron ni por historias, ni por reels. Dejen de pelear por política”, selló.

El ‘tatequieto’ de Elianis Garrido a Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta se ha hecho famoso en el mundo de las redes por ir lanza en ristre contra otros creadores de contenido por sus prácticas. Pero luego de insinuar que Elianis Garrido también habría hecho estafas, con un ofensivo meme, esta no se quedó callada.

Ella sí le fue diciendo en Instagram que por qué su rostro aparecía en un meme donde existían otros influenciadores que presuntamente estafan a sus seguidores. De hecho, la imagen fue creada por un seguidor de Arrieta.

“Dizque los tiburones, jajaja no respetan hijue… jajaja”, se burló.

Pero Elianis le dijo que esto podría ser injuria y es delito. Además de que su imagen está limpia, ya que ella n ohace estas cosas.

“Yo no hago concursos. No compro seguidores y no pago por cariño falso. Y JAMÁS he prometido algún ‘regalo’ o ‘premio’ a cambio de nada en mis redes. Mi contenido y seguidores son orgánicos por mi contenido y carrera. No vendo ‘shows’, ni vivo ‘cazando’ polémicas con ningún ‘influencer’”, le expresó. También le dijo que aclararía sus dudas con su abogada, en caso de que lo necesitase.

“Antes de usar mi cara en un post para generar contenido y subir estadísticas e interacción. Abrazos y con gusto mi celular está disponible para ti”, añadió Elianis Garrido.