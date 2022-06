‘Todo eso que dicen allá afuera, no existe’: Alessandra Rosaldo responde sobre la predicción de Mhoni Vidente sobre su divorcio

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez se han consolidado como una de las parejas más sólidas del espectáculo a lo largo de varios años de relación y una hija en conjunto. Sin embargo, la pareja no se ha salvado de rumores de separación siendo una predicción de Mhoni Vidente la que desencadenó el descontento de la famosa.

Alessandra Rosaldo responde a Mhoni Vidente sobre una supuesta infidelidad de su marido

De acuerdo con la vidente, la razón de la separación surgiría debido a que Eugenio Derbez estaría muy enfocado en su carrera y a que actualmente el actor cuenta con más éxito que Alessandra Rosaldo.

“Visualizo que han tenido últimamente problemas por cuestiones de que Eugenio está muy dedicado a lo suyo, está muy metido en Hollywood y creo que se está despegando mucho más de la esposa que de la familia”

Te recomendamos: ¿Quiénes son las mamás de los hijos de Eugenio Derbez?

Además, reveló que una mujer rubia que estaría vinculada con Eugenio de manera laboral, estaría involucrada en la separación de la pareja mexicana.

“Aquí el problema es que le sale el divorcio con Alessandra por culpa de una mujer que es una rubia y salió con él en una película”

Te recomendamos: Así fue como Regina Blandón defendió a Eugenio Derbez luego que lo acusaran de abusar de ella

Esto no fue del agrado de la cantante de Sentidos Opuestos, quien dejó claro que no piensa tolerar rumores relacionados con su matrimonio o que puedan afectar a su familia.

En un encuentro con el programa ‘Al rojo vivo’, Alessandra Rosaldo envió un contundente mensaje ante los rumores de separación y afirmó que no era verdad.

“Ay, Mhoni Vidente ha dicho tantas veces tantas cosas… Todo eso que dicen allá afuera, no existe. La realidad es la que vivimos nosotros día a día y pues ya nos reímos, Y muchas de las cosas (que dicen) ni siquiera me entero porque no estamos todo el día ‘a ver qué dijeron’, jamás”

Te recomendamos: El tierno apoyo que Eugenio Derbez ha recibido de su familia en su nuevo proyecto en Hollywood

Alessandra Rosaldo dejó claro que tras 16 años junto al padre de su hija, ambos mantienen una excelente relación y que no existen planes de divorcio para ellos.

La pareja se casó en 2012 y el próximo julio llegarán a los 10 años de casados.

Ambos comparten algunos de sus mejores momentos juntos, pues Alessandra apoya a Eugenio en su carrera como actor y productor, asistiendo a todas los estrenos de sus películas.

Por su parte, el comediante apoya los proyectos de su esposa promocionando sus cursos de fitness y expresando su admiración por medio de mensajes en redes sociales.

Sin embargo, sus compromisos laborales los han obligado a distanciarse en ocasiones, pues Alessandra tuvo que viajar a México para impartir sus cursos y posteriormente realizar una gira musical, mientras que Eugenio tuvo que quedarse en Estados Unidos para la grabación y promoción de su película.

Esto fue lo que disparó los rumores de una posible separación y la predicción de Mhoni Vidente.

Lejos de estar al borde de un divorcio, la pareja se prepara para celebrar sus primeros diez años de matrimonio y el pasado abril, la famosa adelantó cómo planea conmemorar esta importante fecha.

En una entrevista para ‘Sale el sol’, dijo:

“Estoy muy enamorada, sí vamos a renovar votos, pronto, uno de estos días igual y los sorprendemos”

La boda de la pareja fue en en el altar del templo de Regina Coeli, en la Ciudad de México. A la unión asistieron los hijos de Eugenio, quienes siempre han mostrado su apoyo ante esta relación.