La respuesta de Imanol Landeta a Daniela Luján tras confesar que ha estado enamorada de él desde los 5 años

Daniela Luján es una de la famosas mexicanas más queridas por haber protagoniado las telenovelas infantiles más emblemáticas de los noveta. “Luz Clarita” y “El diario de Daniela” sin duda marcaron a toda una generación que creció con ella y que hasta hoy, le tienen gran cariño.

En los últimos días, la actriz ha dado mucho de qué hablar y que que durante una participación especial en el programa “Pinky Promise”, hizo confesiones que sorprendieron a todos.

Daniela estuvo acompañada de Mariana Botas y Jessica Segura para hablar de sus relaciones, infidelidades, la presión de haber crecido en el medio artístico y hasta de sus amores secretos.

El primer amor es algo muy difícil de olvidar y la actriz lo dejó claro, tanto que reveló que Imanol Landeta ha sido “el amor de su vida” desde que tenía 5 años.

“Imanol Landeta es el amor de mi vida, es mi amor platónico. Yo lo he dicho pinche mil veces en ‘Envinadas’ y en todos lados. Es el amor de mi vida desde los 5 años”, dijo.

Ante el asombro de sus compañeras, la actriz añadió: “No está casado, pero tiene una hija, está divorciado. No está prohibido”.

Ambos iniciaron sus carreras en el mundo del espectáculo a muy corta edad y se consolidaron como los protagonistas por excelencia de las telenovelas infantiles, aunque Imanol también fue reconocido por las producciones más juveniles.

Landeta también marcó el corazón de muchos con su participación en telenovelas como “El niño que vino del mar”, “De pocas, pocas pulgas”, “Código Postal” y “Clase 406″. También apareció en “Plaza Sésamo” y en teatro con “Marcelino, pan y vino”.

La protagonista de “El diario de Daniela” quedó flechada por el actor y sin importar que el tiempo haya pasado, su corazón sigue latiendo por él.

Ahora, su confesión ha llegado hasta oídos del actor y a través de sus historias de Instagram, reaccionó de forma inesperada.

Si bien Imanol no hizo declaraciones al respecto, sí compartió una publicación que habla de la confesión de Daniela, con lo que hizo pensa que le tiene un gran cariño.

Eso sí, la actriz reveló que aunque siempre será su amor platónico, no lo buscaría para entablar una relación pues ella mantiene un noviazgo con un hombre llamado Mario.

En algún momento se dijo que sí estuvieron juntos, algo que fue desmentido por la propia Daniela. “Fue un rumor, si Imanol hubiera andado conmigo, yo sería otra pen* en la vida”, dijo, pero detalló que sí ha tenido contacto con él y su novio está al tanto de todo: “Imanol me escribió, eso pasó hace tres días, él me comentó una historia, le contesté todo lo que me escribió, soñé con él y mi novio está al tanto de todo”.

En 2021, Landeta confesó que la estaba pasando muy mal por su divorcio

Si bien el actor optó por alejarse de los reflectores para llevar una vida más tranquila y privada, en 2021 reapareció para una entrevista con De Primera Mano en la que habló de su divorcio. Y es que al parecer, su ex esposa no quería dejarlo ver a su hija, algo que fue doloroso para él: “Siento que estoy perdiendo a mi hija en vida. La nena y yo tenemos una vinculación muy linda y es algo que me da mucho miedo perder”, dijo en entrevista y agregó: “Soy un papá presente y quiero formar parte de los recuerdos de mi hija, pero me va imposibilitar todo”.