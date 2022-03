Daniela Luján revela que a sus 11 años le regaló una casa a su madre

Daniela Luján inició su carrera en la actuación con apenas 6 años de edad, quedándose con distintos protagónicos y participantes en la pantalla chica.

Por ello desde temprana edad recibía jugosos sueldos que le permitieron ayudar a su familia.

Así lo ha revelado la actriz que ahora con 33 años durante el programa radiofónico ‘La Caminera’.

Tenía apenas 11 años cuando Daniela pudo comprarle una casa a su madre gracias a su trabajo como actriz.

Uno de sus trabajos más recordados es El diario de Daniela para la cual destacó como protagonista.

Aunque se desconoce cuánto fue el sueldo que recibió, fue lo suficiente alto para ahorrar y cumplir su deseo de darle un hogar a su madre.

Lujan contó para TVNotas que su padre creó un fideicomiso con sus ganancias y tras acompañarlo al banco sintió curiosidad de saber que podía comprar con su sueldo a lo que su padre respondió que una casa.

De esta manera, no dudo en decirle a su madre que escogiera la que más le gustaba y se la compró.

Según Daniela la producción de Televisa fue la primera telenovela que tuvo un final en vivo, siendo el Estadio Azteca el escenario para el último capítulo que además se transmitió en televisión.

Para la trama se desempeñó no solo como actriz sino también como cantante a pesar de que le generaba pánico escénico.

Más tarde se pudo ver en otras telenovelas como ‘Primer amor... a mil por hora’, ‘Cómplices al rescate’, ‘Una familia de diez’, ‘Sortilegio’ y ‘Pequeños Gigantes USA’.

Han pasado 20 años del estreno de ‘Cómplices al rescate’ donde Daniela tuvo que reemplazar a Belinda y desde entonces cualquier escándalo de ella le salpica.

Sin embargo, con su gran sentido del humor ha confesado que no toma a mal la forma en la que las relacionan.

“Cada noticia que sale de Belinda me salpica de alguna manera”, mencionó.

Tras la separación de la intérprete con Nodal son muchos los memes que han aparecido relacionándolas.

“Ahora soy un meme, hay algunos que comparto, me parecen muy graciosos. Es que creo que es parte también (...) este lado de ser figura pública y entonces, evidentemente a mi generación le tocó vivir todo eso y ahora es un chiste y es divertido (...) Me ha tocado en varias etapas, creo que me regalan publicidad también”, dijo.

— Daniela Luján