Ellos son los galanes que están robando corazones en las telenovelas turcas

Durante los últimos años, las telenovelas turcas han acaparo a las audiencias en todo el mundo con sus historias llenas de romance, drama, suspenso y, por supuesto, sus galanes de ensueño.

Por esto, a continuación, te presentamos algunos actores de los melodramas hechos en Turquía que están robando corazones en todo el globo con su talento, carisma e indiscutible atractivo físico.

Kerem Bürsin

El actor, productor y modelo turco Kerem Bürsin está convertido en el galán del momento gracias a su interpretación de Serkan Bolat en Love is in the air (2020-2021).

Luego de una larga carrera en el cine, la televisión y el teatro que comenzó en Estados Unidos, el intérprete de 35 años ganó fama internacional gracias a esta serie.

No obstante, anteriormente había llamado la atención por su trabajo en las series Amanecer (2013-2014), Honor y respeto (2014-2015) y Corazón en lucha (2017).

En el ámbito personal, el artista también vive un gran momento por su relación sentimental con Hande Ercel, con quien vio nacer su amor mientras encabezaban la trama que lo catapultó en 2020.

Burak Özcivit

El actor Burak Özcivit lleva años cautivando a los espectadores con su talento y galanura en algunas de las más exitosas series turcas de las últimas décadas, como Amor Eterno (2014-2017).

El histrión arrancó su carrera como modelo antes de saltar al mundo de la actuación. A lo largo de su carrera repleta de éxitos, la estrella de 37 años también ha incursionado en películas.

En cuanto a su vida privada, el galán con más de 21 millones de seguidores en Instagram está felizmente casado con la actriz alemana Fahriye Evcen, a quien conoció grabando Lovebird.

La pareja, que caminó al altar en 2017, tiene un hijo fruto de su amor: Karan, nacido en 2019.

Çağatay Ulusoy

El intérprete y modelo turco Çağatay Ulusoy alcanzó la fama mundial con su debut en la televisión turca interpretando a Emir Sarrafoğlu en El secreto de Feriha (2011-2012).

Desde entonces, el famoso de 31 años no ha parado de encadenar roles protagónicos en exitosas producciones para el cine y la televisión con los que se ha consolidado como actor.

Medcezir (2013-2015), İçerde (2016-2017) y la primera serie turca original de Netflix The Protector (2018-2020) son proyectos en los que ha brillado con su talento y su beldad.

Can Yaman

Can Yaman es abogado, poliglota y durante la universidad ganó una beca gracias a sus destrezas para el básquetbol, pero su pasión era el mundo de la actuación, en donde ha cosechado grandes éxitos con su talento.

El intérprete de 32 años saltó al estrellato con su actuación en la serie Pájaro soñador (2018-2019); no obstante, también ha llamado la atención por su actuación protagónica en otros proyectos.

Tales como Amor obstinado (2015-2016), Luna llena (2017) y El hombre equivocado (2020). Su último papel lo encarnó en la serie italiana Viola come il mare (2022).

Akın Akınözü

El galán Akın Akınözü ha hechizado a las audiencias con su extraordinaria interpretación de Miran Aslanbey en la telenovela turca Hercai (2019-2021), papel con el que ganó fama y reconocimientos.

Akınözü tiene 31 años, debutó en la televisión en 2015 y no solo heredó su galanura de su familia, sino también su talento pues es el único hijo de la actriz Özlem Akınözü y Tamer Akınözü.

Su más reciente rol es como protagonista de Kaderimin Oyunu, producción estrenada en 2021.

Engin Akyürek

El actor Engin Akyürek es probablemente otri de los rostros más reconocidos de la televisión turca. Y es que ha encabezado varios de las telenovelas más exitosas de ese país en los últimos años.

¿Qué culpa tiene Fatmagul? (2010-2012), Dinero sucio y amor (2014-2015) y La hija del embajador (2019-2021) son tres de los proyectos que ha protagonizado con derroche de talento y carisma.

A sus 40 años, el nominado al Emmy Internacional tiene una larga y consolidada carrera que arrancó en 2004 cuando ganó el primer lugar del reality show Estrellas de Turquía.

Kıvanç Tatlıtuğ

Kıvanç Tatlıtuğ es uno de los actores más famosos de Turquía. Y es que, aunque es conocido por sus actuaciones protagónicas en Amor prohibido (2008-2010) y Kuzey Güney (2011-2013), el actor cuenta con una larga trayectoria en cine y televisión que comenzó hace 17 años.

A sus 38 años, el exmodelo acumula más de quince premios por su trabajo. Asimismo, no solo es exitosos en el plano laboral, también en el ámbito personal pues está felizmente casado con la estilista Basak Dizer desde 2016. La pareja tiene un hijo nacido este año: Kurt Efe.

Alp Navruz

El galán Alp Navruz ha logrado posicionarse como uno de los galanes más prometedores con su trabajo a lo largo de la corta pero exitosa carrera que comenzó en el año 2016.

La Sra. Fazilet y sus hijas (2017–2018), Toma mi mano (2018–2019) y, más recientemente, El cuento de la isla (2021) son algunos de los proyectos con los que ha robado corazones.

Además de la actuación, el artista de 32 años es un apasionado del cine y los libros. De hecho, estudió Lengua y Literatura turca antes de convertirse en actor. También gusta practicar actividades como el crossfit.

Otros actores turcos que forman parte de esta lista son İlhan Şen, Aras Bulut, İbrahim Çelikkol, Buğra Gülsoy, Murat Yıldırım, Kaan Urgancıoğlu, Fırat Çelik, Uraz Kaygılaroğlu, Birand Tunca, Murat Ünalmış, Rüzgar Aksoy, Barış Arduc, Birkan Sokullu, Alper Saldiran, Emir Özden, Onur Tuna y Hakan Kurtas.