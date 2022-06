La razón por la que Toñita, Raúl Sandoval y Víctor García quedaron fuera de ‘La Academia 2022′

El próximo 30 de junio de este 2022 se cumplirán 20 años desde que aterrizó en la televisión La Academia, el exitoso reality show musical de TV Azteca que ha fungido como semillero de estrellas.

Con el motivo de celebrar por todo lo alto la gran fecha, la televisora mexicana decidió lanzar una nueva temporada del programa repleta de talento fresco, importantes regresos y mucha nostalgia

La Academia: 20 años, título con el que bautizaron la edición aniversario, se estrenó en la pantalla chica el pasado domingo 12 de junio tras generar una gran expectación entre los televidentes.

Sin embargo, aunque muchos pensaron que en esta edición especial volverían a ver juntos a todos los integrantes de la primera generación de la emisión, la realidad fue otra totalmente distinta.

Y es que, si bien la televisora tenía la intención de reunir al reparto completo, esto no fue posible debido a una petición concreta de Myriam Montemayor, la ganadora de la primera temporada.

¿Por qué Toñita, Raúl Sandoval y Víctor García quedaron fuera de La Academia 2022?

De acuerdo a un trabajador de la producción de TV Azteca a la revista TV Notas, Montemayor puso condiciones para regresar a la televisora a participar en la edición aniversario de La Academia.

Entre ellas, evitar a costa de lo que sea reencontrarse específicamente con tres de sus excompañeros de la primera temporada: Víctor García, Antonia “Toñita” Salazar y Raúl Sandoval.

A causa de esto, el famoso conglomerado de medios mexicanos habría decidido no convocarlos para participar a La Academia 2022.

Como recordaremos, la ganadora ha encabezado varios escándalos con Salazar y Sandoval desde que se dio el primer intento por reunir a los de la primera generación en una gira en el año 2012.

La situación no resultó como esperaban y comenzaron las diferencias entre Myriam y Toñita. No obstante, todo se complicó cuando Raúl salió en defensa de Toñita en diversas emisiones televisivas.

En dichos programas, el originario de Baja California acusó a la cantante de Sin ti no hay nada de tener actitudes de diva. A la par, las fanaticadas de las artistas también se enfrentaron.

Con respecto a García, según la fuente anónima al medio de espectáculos, Myriam pidió que no fuera convocado por petición de su esposo y padre de sus dos hijas, Frank Garza.

Y es que, presuntamente, el hombre siente celos de él y no quería que Myriam tuviera cercanía de nuevo con el exacadémico con quien ella tuvo un romance dentro del concurso televisado.

Además de Toñita, Victor y Raúl, otra de las personalidades de la primera generación que brillan por su ausencia en La Academia 2022 son María Inés Guerra, Estrella Veloz y Laura Caro.

No obstante, se desconoce el motivo por la cual estas últimas tres exacadémicas no están presentes en el programa.

Al respecto, Toñita manifestó a TVNotas: “No fui invitada por qué no soy relevante para ellos”; mientras Raúl dijo: “No recibí ninguna invitación para hacer algo y no hay que ir a donde no te invitan”.

De esta manera, ambos evidenciaron que sí estaban contrariados por el hecho de no haber sido convocados a participar en la edición aniversario del proyecto en donde nacieron como estrellas.