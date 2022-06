“Tenía la autoestima muy baja”: 5 revelaciones de ‘Halftime’, el documental de JLo en Netflix

Siguiendo el ejemplo de otras figuras como Beyoncé y Lady Gaga, Jennifer Lopez se asoció con Netflix para estrenar un documental sobre su trayectoria profesional llamado Halftime, el cual llegó este mes de junio y permanece entre las tendencias.

El detonante de la trama es la aparición de la famosa en el show del mediotiempo del Super Bowl. Ahí, la diva del Bronx compartió escenario con Shakira y aunque pudimos apreciar buena parte de lo que sucedió tras bastidores, también hizo confesiones sobre otros momentos de su vida.

Las revelaciones más impactantes de Halftime, el documental de JLo en Netflix

Falta de confianza en sí misma

Aunque sea difícil imaginar que una gran celebridad de la talla de Jennifer Lopez sufra problemas de confianza, la estadounidense de 52 años confesó que durante varios momentos ha llegado a dudar de sí misma.

“Tenía la autoestima muy baja. No importaba lo que lograra. (El apetito de los medios) por cubrir mi vida personal lo eclipsaba todo”, afirmó, mostrando el lado oscuro de la fama.

La perjudicó que la atención de todos se centrara en su físico o sus parejas, y no tanto en su talento y logros. “Me creí mucho lo que decían, que es que yo no era realmente buena”, agregó.

“Hubo muchos momentos en los que pensé que iba a renunciar”, advierte. “Tuve que descubrir realmente quién era yo y creer en eso y en nada más”. — Jennifer Lopez en su documental.

El duro golpe del Oscar

La también bailarina y empresaria tenía expectativas de recibir una nominación a los premios Oscar por su desempeño en Hustlers (2019), que nunca llegó.

“Eso es algo por lo que he luchado en mi carrera”, dijo. Sí recibió una consideración a los Globos de Oro, pero perdió en la ceremonia final. “Solo me ha costado 20 años (obtener la nominación)”, bromeó.

“Realmente pensé que tenía una oportunidad; sentí que defraudé a todo el mundo”. añadió.

El divorcio de Marc Anthony la tocó profundamente

Este episodio la sacudió en el aspecto personal y también profesional. “Cuando mis hijos tenían 3 años, me divorcié. Era una madre soltera con dos niños pequeños, con 42 años... los papeles de cine no llamaban a mi puerta. Cuando volví a trabajar sentí realmente que ya no sabía cuál era mi valor”, confesó.

La mejor solución fue convertirse en jurado de American Idol, que le recordó lo mucho que ama su carrera y lo versátil que es.

Las críticas a su figura

Al tener raíces latinas, su cuerpo dista mucho del cánon de belleza que en la década de los noventa imperaba. “Cuando empecé a trabajar, el ideal de belleza era muy delgado, rubio, alto, sin muchas curvas”, recordó.

Incluso, reveló que en varias de sus películas intentaron ocultarle sus caderas. “En todas las películas que hago, siempre intentan esconder mi cadera. Soy una mujer latina, no tengo el típico cuerpo anglo, ¿entiendes? No soy así”, aseveró.

El estrés del Super Bowl

Por último, JLo se mostró muy indignada en su documental por tener que compartir el poco tiempo en el escenario con Shakira, no porque no la respetara, sino porque ambas son artistas de clase mundial que encajan perfectamente ne un show en solitario, como explicó en Halftime.

“Si iba a ser un doble cartel, deberían habernos dado 20 minutos. Eso es lo que deberían haber hecho”, soltó. “Fue la peor idea del mundo tener a dos personas haciendo el Super Bowl”, opinó, convirtiéndose en una de las frases más polémicas de la producción.