Shakira y Piqué: 4 claves de lo que ha sucedido tras el escándalo de su separación

La separación de Shakira, y Gerard Piqué, pica y se extiende como las series de Netflix. No ha dejado de generar noticia, polémica, escándalo y hasta han salido a la luz pretendientes de un lado y de otro que condimentan esta historia.

Una historia que será considerada la noticia bomba del año 2002 en el mundo del espectáculo y del deporte, tanto o más que el juicio de Amber Heard y Johnny Depp.

Desde que Shakira y Piqué anunciaron su separación a través de un comunicado que publicó la agencia EFE, no han dejado de llover noticias sobre la pareja.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, reza textualmente el documento que publicó en exclusiva la agencia española.

Desde ese día hay mucha tela que cortar y la prensa no ha dejado de hurgar en las redes sociales, de tener a los paparazzi cerca y de aprovechar cualquier momento para abordar a los famosos para que aclaren qué fue lo que realmente pasó para acabar con casi 12 años de estabilidad y una familia consolidada con dos hijos, Milán y Sasha.

En estos dimes y diretes de la pareja el agua corre y aquí te presentamos las cuatro claves de lo que ha sucedido después de la separación.

Rumores van y vienen con Shakira

Desde Superman hasta Lightyear, son los superhéroes con los que han relacionado a Shakira por solo darle Like a sus publicaciones.

Los seguidores en redes sociales son los paparazzi más eficientes y cuando se percataron que la cantante empezó a seguir a los actores Chris Evans o Henry Cavill en Instagram, se hicieron miles de conjeturas.

Muchos recordaron la ocasión en el 2015 en una alfombra roja del estreno de la película The Man from U.N.C.L.E, cuando el protagonista de ‘Superman’ dejó de responder a su entrevista por voltear a ver a la cantante colombiana y preguntar: “¿Esa es Shakira?”.

Esta acción de Cavill fue interpretada como una admiración hacia la colombiana quien en ese momento estaba en pareja con Piqué. Pese a euforia de los fans por una posible relación entre ‘Superman’ y Shakira lo cierto es que el actor confirmó hace un año su noviazgo con Natalie Viscuso.

Chris Evans ni sabía el revuelo que había causado en redes un supuesto interés suyo en la colombiana, pero en una entrevista mencionó que no la conoce personalmente pero sí es un gran fan de su trayectoria y del movimiento de sus caderas.

El momento de la verdad

Otra olla que destapó muchos rumores la generó el programa “El Gordo y La Flaca”, cuando supuestamente confirmaron que Shakira había contratado una agencia de detectives para descubrir quién era la persona con la que le era infiel el futbolista.

Resulta que la agencia traicionó a la cantante y divulgaron parte de la información a los medios de comunicación tras conseguir imágenes exclusivas.

No quiero que me deje de ver como su chica

No había un momento que la prensa no abordara a Shakira y a Piqué y les preguntarán ¿Por qué no se han casado? La cantante colombiana decidió salir al paso a esa constante en los medios asegurando que la idea del matrimonio le espantaba.

“No quiero que (Piqué) me deje de ver como su chica. Es como aquella fruta prohibida, prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo su comportamiento”, dijo.

Por su parte, Gerard Piqué coincidió y dijo en una entrevista: “A mí me gusta tal y como estamos ahora, la manera en la que funcionamos como pareja. Y no, nosotros no sentimos esa necesidad de estar casados”.

La separación y dónde están

Como toda pareja que se separa cada uno toma su lado, Shakira y sus dos hijos, Milan y Sasha, viven en la casa que compartía con el jugador español en Esplugues de Llobregat, en Barcelona.

Mientras que Piqué se regresó a vivir a su departamento de soltero que tiene en la calle Muntaner de Barcelona.

La traición de Shakira a Piqué

No contando con todos los intríngulis de esta separación, el arquero del Barcelona FC está molesto con Shakira y su familia por manejar la ruptura con “lloriqueos” y dejando que otros hablen por ella en programas de televisión.

El diario ABC de España, precisó que Shakira habría incumplido el compromiso que tenían sobre cómo manejar el anuncio del fin de su relación, pues el futbolista deseaba presentar el comunicado semanas antes de lo que se hizo.

También el defensa está molesto porque personas allegadas a la colombiana han transmitido la idea de que el culpable de la ruptura fue él a causa de una supuesta infidelidad que de acuerdo con las fuentes del diario es falsa.