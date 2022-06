Índigo podría seguir los pasos de la familia Montaner y dedicarse a la música, así lo demuestra Camilo

Índigo, hija de Camilo y Evaluna podría ser quien siga los pasos de la familia Montaner en el mundo de la música y cumpliría el deseo de su abuelo. Así lo demostró Camilo al revelar cómo reacciona la bebé al escuchar la canción que escribieron para ella.

El cantante Camilo, padre de Índigo, reveló cómo su hija reacciona al escuchar la canción que sus padres le escribieron antes de nacer.

El cantante asegura que su hija ya escuchaba su tema desde antes de nacer y se movía muy emocionada.

“Índigo creció escuchando en la panza, que fue creciendo durante todo el tour en Estados Unidos, luego en México y luego en todos lados... Fue creciendo escuchando esas canciones y sobre todo ‘Índigo’, que es la canción en la que más saltaba Evaluna”

Ahora que ya está en los brazos del cantante, tiene una reacción muy especial cuando escucha su canción, lo cual ha sorprendido a sus padres.

“Cuando Índigo escucha su canción, su reacción es muy especial, o sea, verdaderamente la reconoce, ahora que mueve las manitas, esa yo no me la sabía, pero sí las mueve y al compás del ritmo eso sí no lo sé. Y ha hecho un par de gritos que son sospechosamente afinados”

Anteriormente Ricardo Montaner expresó que deseaba que su nieta siguiera sus pasos y se dedicara a la industria musical, así como lo han hecho sus hijos y su yerno.

En una entrevista con El Mundo, Ricardo Montaner reveló que le gustaría compartir con su nieta todos sus conocimientos sobre la música.

“Es muy probable que se dedique a la música, porque tanto su mamá como su papá son una potencia musical muy grandota. Con esa mezcla de sangre, no se va a poder escapar”.

Incluso reveló que la pequeña ya reacciona a las melodías que le ponen y que él ha sido uno de los principales impulsores para que ella se mantenga en contacto con la música, pues le ha recomendado algunas canciones a Evaluna para que se las ponga.

“Mira, te voy a contar un secreto: ella oye música. Tenemos unas canciones específicas que le ponemos. Hay una que encontré yo, se la pone su mamá cuando la están bañando y ella, curiosamente, hace movimientos con sus manos”

También dijo que es posible que él piense que su nieta tiene una conexión con la música por ser su abuelo, pero le da felicidad ver cómo se desarrolla.