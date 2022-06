Series similares a ‘Malverde’ para ver si te gustan las historias basadas en hechos reales

Hasta ahora, la serie ‘Malverde’ está llamada a ser una de las historias más impactantes que nadie habría imaginado disfrutar en el catálogo de entretenimiento de Netflix.

Y es que desde su estreno, ésta no ha parado de generar miles de comentarios y todos ellos han estado orientados al conocer parte de la historia u origen de Jesús Malverde, un hombre considerado todo una leyenda mexicana debido a su don de siempre ayudar a quienes carecían de un techo o de correr peligro por no poseer un techo dónde vivir. Es así como, esta trama basada en hechos reales, no solo ha causado furor por sus más emotivas escenas, sino por la magistral actuación de las estrellas que le dan vida a cada personaje.

Tal es el caso de Pedro Fernández quien asume el protagonista de esta serie que inicialmente fue mostrada en Telemundo, pero que luego de su inclusión en el catálogo de entretenimiento, no ha parado de generar más vistas y buenos comentarios debido a su contenido y a la manera tal real y casi exacta que se presentan estos hechos que forman parte de la cultura mexicana.

Series similares a ‘Malverde’ para ver este fin de semana

En ‘Malverde’ no solo se aprecia el origen de un hombre que lo dio todo por salvar a los desprotegidos, sino que también se evidencia el interés de mostrar parte de las costumbres, pensamientos y estilo de vida de una leyenda que hasta la fecha es recordada y admirada por todos. Aquí hay espacio para el entendimiento del por qué él fue capaz de brindar protección, pero sobre todo cómo a pesar de ser tan amado por sus cercanos éste no pudo encontrar el verdadero amor.

Así que si eres uno de los que se ha sentido atraído con esta producción, no pases por alto estas recomendaciones de algunos títulos que guardan especial similitud con esta historia basada en hechos reales:

Dos contra el hielo

Esta producción resulta impactante e inquietante de principio a fin, pues posee la siguiente sinopsis: “Una exploración por el vasto territorio de Groenlandia lleva a dos hombres a luchar para sobrevivir. Basada en la historia real de la expedición polar danesa de 1909″. A partir de esta premisa se evidencia que las emociones estarán a flor de piel tras la búsqueda incansable de cada uno de estos personajes que harán todo lo posible por mantenerse con vida.

En ella hay muchas emociones encontradas, así como lecciones sobre la lealtad, honestidad y supervivencia en zonas extremas.

Emboscada final

“Dos exrangers de Texas con nervios de acero le siguen los pasos a la famosa pareja de criminales Bonnie y Clyde. Drama policial basado en hechos reales”. Esta es una trama bastante intensa y repleta también de adrenalina o muchas emociones en la que pocos logran aguantar la espera por el desenlace final.

Es ideal para ver si eres un amante de las historias policíacas o que generan angustia por no saber qué pasará entre estos personajes que juegan a la traición en cada momento.