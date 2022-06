¡Lleno total! Así fue el concierto “Todos Somos Chyno” en Miami

Luego de los contratiempos, desconfianza e incertidumbre, el concierto “Todos Somos Chyno” fue todo un éxito en Miami la noche de este miércoles 8 de junio.

Finalmente los amigos y colegas de Jesús “Chyno” Miranda se reunieron en La Scala Miami; para recaudar fondos para ayudar en su recuperación.

El concierto levantó polémica desde su anuncio; a la par que un grupo de artistas, en su mayoría venezolanos, aceptaron participar en la reunión.

Servando y Florentino, Víctor Muñoz, Mermelada Bunch, SanLuis, Daniel Sarcos y Nelson Bustamante, entre otros, fueron algunos de quienes contribuyeron con este espectáculo.

Imágenes y videos demuestran el éxito

Por lo que se puede ver en fotografías y videos que asistentes y cantantes compartieron en sus redes sociales; el concierto tuvo muy buena venta. Además de llenar el lugar, también se pudo ver por streaming.

Por cierto que, aunque se había anunciado que tal vez estaría, las gráficas y audiovisuales que se encuentran no muestran en ninguno a Nacho; por lo que no se sabe a ciencia cierta si logró estar o no.

Los recaudado va a manos de su madre

Tras las secuelas del Covid-19, el cantante venezolano sufre de una neuropatía periférica, complicada con una encefalitis.

Además, desde hace seis meses está hospitalizado en una clínica de rehabilitación para adicciones en Caracas, Venezuela, según confirmó el programa Chisme NO Like.

Algunos productores y cantantes decidieron hacer este concierto benéfico para recoger dinero y ayudar a Chyno a continuar con su tratamiento para recuperarse de todas las afecciones que padece.

El anuncio de este concierto y tras varias especulaciones, apareció Jesús Miranda en un video que despejaba todas las dudas que había sobre el cantante y el concierto profondos.

“Un abrazo desde Caracas-Venezuela, los quiero mucho. Estoy acá en plena recuperación y quiero decirle a todos mis amigos y colegas que gracias por este gran concierto que se va a realizar este 8 de junio, no pueden faltar”, dijo el intérprete de “Mi niña Bonita”.

Tal como lo plantearon los organizadores en el programa La Nave del comediante venezolano e influencer, Marko, que se transmite por Youtube, el dinero recaudado en este concierto será entregado en su totalidad la madre de Chyno que será la que decidirá el destino de estos recursos.