Así se veía Leticia Calderón en la primera telenovela que protagonizó

Dueña de un incuestionable talento y un carisma innato frente a las cámaras, Leticia Calderón está consagrada como una de las actrices de telenovelas más exitosas, respetadas y queridas.

Sin embargo, dicho reconocimiento no lo alcanzó de la noche a la mañana, sino que se trata del fruto del impecable trabajo que ha desempeñado en más de cuatro décadas de trayectoria.

La actriz comenzó a materializar su sueño de convertirse en una gran actriz a sus 14 años, cuando se ganó la oportunidad de debutar en los melodramas con un papel en Amalia Batista en 1983.

A partir de entonces, Calderón prosiguió imparable encadenando papeles en una producción exitosa tras otra con las que demostró tenerlo todo para ser una gran luminaria.

De hecho, gracias a sus dotes artísticas, su belleza natural y su entrega a su trabajo, la actriz se alzó con su primer papel protagónico tan solo cuatro años después de su estreno en la pantalla chica.

Llena de exaltación y una trayectoria corta pero exitosa, una jovencísima Leticia Calderón se estrenó como protagonista en La indomable , una telenovela de Televisa estrenada en el año 1987.

En el melodrama, que encabezó con Arturo Peniche bajo la producción de Julissa, la estrella de entonces 18 años demostró un gran talento en la piel de la caprichosa María Fernanda Villalpando.

Dentro de la historia, Villalpando es una guapa y adinerada pero arrogante joven quien tiene una vida soñada en una hacienda con su padre y una relación ideal con un hombre llamado Gerardo.

No obstante, su estabilidad se desmorona al descubrir que su novio le es infiel y decide terminar su relación. En ese instante, la protagonista conoce al humilde ingeniero Miguel Echánove.

Desde el primer momento en que la ve, el galán queda enamorado de María Fernanda, pero ella lo rechaza hasta que decide utilizar a su pretendiente y casarse con él solo para vengarse de su ex.

Más temprano que tarde, Miguel descubre la verdad detrás de sus sentimientos y queda devastado. A partir de ese momento, repudia tanto a su novia que decide separarse de su lado.

Empero, la complicada situación lleva a María Fernanda a finalmente ver y aceptar los errores que ha cometido; así como a darse cuenta de que verdaderamente ama el ingeniero.

Entonces, deberá luchar por probarle que está arrepentida y su amor es sincero. A la par, ambos tendrán que enfrentar a muchos villanos, incluyendo su ex, que intentarán impedir la reconciliación.

A lo largo de esta producción, antagonizada por Juan Carlos Serrán y Elvira Monsell, Calderón probó con sus destrezas y profesionalismo que había llegado a las telenovelas para conquistar.

De hecho, por su extraordinario desempeño en La indomable, Leticia se ganó el premio TVyNovelas a la mejor actriz joven y su carrera actoral despuntó de manera meteórica.

No obstante, aunque su participación en el melodrama le permitió mostrar sus capacidades y catapultó su carrera, su debut como protagonista de novelas fue agridulce para ella.

La entonces novel histrionisa incluso estuvo a punto de renunciar en varias ocasiones durante el rodaje por una razón: los malos tratos de la directora de la ficción, Beatriz Sheridan.

“Nada le parecía bien. Entonces, yo lloraba mucho, me desilusionaba”, reconoció la luminaria, quien además dijo que al menos en un par de oportunidades intentó abandonar las grabaciones.

“En Tabasco, recuerdo que dos veces agarré mi maleta y dije ‘a la fregada, yo ya no quiero nada de esto…”, comentó la talentosa heroína de melodramas a la periodista Mónica Garza.

“No estoy dispuesta a que me estén regañando, a que me estén gritando, a que me estén haciendo llorar y a que me estén humillando”, recordó que pensó en aquel momento, evidenciando su carácter.