Este actor de ‘Stranger Things’ está padeciendo de ansiedad y no soporta estar en público

El furor de ‘Stranger Things’ no se detiene y ahora menos que se mostraron imágenes inéditas sobre lo que pasará en la segunda parte de esta cuarta temporada que se estrenará el próximo 1 de julio en Netflix.

Es así como todos los ojos están puestos sobre cada uno de los personajes y los actores quienes interpretan a este fascinante grupo de adolescentes quienes han mostrado una evolución significativa en la que una vez más han causado furor y han demostrado que son pioneros en esta trama que está repleta de novedades e incluso de nuevas y peligrosas criaturas como Vecna que han dejado al público sin aliento.

Pero, pese a que el éxito siempre ha estado de la mano de esta producción hay quienes no han podido superar este avasallante furor, es así como se conoció que uno de los actores principales reveló que esta serie creada por los hermanos Duffer si bien ha servido de proyección para su carrera, también le ha generado cuadros de ansiedad con los que ha tenido que lidiar desde que forma parte de este importante elenco de estrellas.

El actor de ‘Stranger Things’ está padeciendo de ansiedad

Para sorpresa de muchos, hasta ahora, pese a que ‘Stranger Things’ es una de las producciones más exitosas, tras su impacto, existen factores que pocos desconocen y que involucran de forma negativa a sus actores. De ahí que no hay quien no haya quedado sorprendido ante la revelación que hiciera el joven Finn Wolfhard quien no tuvo reparo en comentar a sus fans de que ha pasado por varias etapas en las que la ansiedad y el no soportar estar en medio de tanta gente le han abrumado desde inicios de su participación en esta trama.

Y es que en una reciente entrevista esta estrella confesó además que para calmar esos episodios en los que se siente tan mal no duda en respirar profunda para calmarse y dejar que su cuerpo se relaje para continuar así con sus tareas del día. “Empecé con esto muy joven y solo puedo lidiar con ello respirando profundo y realmente funciona. Así que respiro profundo, tomo terapias y algunos medicamentos” , dijo Finn durante este encuentro con los medios y así lo reseñó el portal Spoiler.

Además, reiteró que los nervios siempre lo invaden en los momentos menos pensados y esto ha sido progresivo, pues ahora más que nunca se le manifiesta a través de temblores o demás movimientos involuntarios que incluso sus compañeros de trabajo han podido notar en el set de grabación. Con esto también añadió que ha encontrado todo el apoyo de parte de ellos quienes sin duda han sido un respaldo importante para aliviar esta enfermedad en la que incluso no desea estar cerca de nadie, pues le causa temor las aglomeraciones y es algo que no puede tolerar.

Esto no solo preocupa a su fiel audiencia, sino que también permite entender el por qué este chico, en ocasiones se ha mostrado muy esquivo con los medios o todo aquel que llega a acercarse, pues por mucho que trate, asegura que no está en él poder controlar su ansiedad o nervios, sin embargo reiteró que está recibiendo la ayuda y medicación profesional adecuada para lograrlo.