Regina Blandón y otras famosas prueban que un divorcio también puede ser muy positivo

Aunque el divorcio es una experiencia difícil de transitar, al final termina siendo la mejor decisión que se puede tomar en pro del bienestar y del amor propio cuando las relaciones se vuelven tóxicas o insatisfactorias, tal como demostraron estas famosas.

Después de sanar, ellas volvieron a encontrar la felicidad e incluso darle nuevas oportunidades al amor, entendiendo que una separación no debe definir nuestras vidas ni tampoco es una condena de infelicidad para siempre.

Famosas que prueban que un divorcio no es el fin del mundo

Regina Blandón

Hace poco la protagonista de la Familia P.Luche reveló que su divorcio no se hizo de manera amistosa porque atravesaron fuertes crisis producto de la falta de comunicación y las expectativas que cada uno tenía del otro.

“Creo que tomar ese paso nos ayudó a los dos y pues sí, no fue una ruptura amistosa, pero creo nos enseñamos mucho y cada quien ahora está, creo, con la persona que nos hace muy feliz y que nos llena de otra forma”, aseveró según Hola.

“Creo que la vida es muy corta para estar donde no se está totalmente feliz y vamos tomando decisiones, que tal vez no son las nuestras 100 por ciento, sino porque es lo que toca o porque se siente bien en cierto momento”, — dijo la actriz.

Katie Holmes

La artista no encontró la verdadera felicidad de la mano de Tom Cruise, producto de sus presuntas tendencias controladoras y un fuerte apego a la cienciología. Por esa razón, la actriz decidió caminar por separado, dedicarse a su carrera y a ser mamá.

“Puedes sentirte consumida por lo que la gente diga, pero llega un punto en el que decides hacer las cosas en tus propios términos. Estoy logrando hacer los proyectos que siempre he querido”, reveló recientemente, muy satisfecha por cómo han fluido las cosas. Hoy día encontró el amor en el músico Bobby Wooten III, de 33 años.

Adele

La intérprete de Someone like you llegó a su mejor versión después de separarse del filántropo Simon Konecki. Ellos tuvieron una ruptura amistosa, motivada por el hecho de que ella no se sentía a gusto con su vida.

“Ninguno de los dos nos hicimos daño ni nada por el estilo. Simplemente fue así: quiero que mi hijo me vea realmente amar y ser amada. Es muy importante para mí”, confesó.

Ahora, con nueva música, nuevo cuerpo y hasta nuevo novio, Adele está en una de las mejores etapas de su vida.