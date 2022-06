Leche, pañales, juguetes y más: Andrea Valdiri está preparando regalos para las mamás que la siguen

Andrea Valdiri no solo ha resaltado por sus ocurrencias o emprendimientos, la influencer ha demostrado que tiene un corazón dadivoso para las labores sociales que realiza y comparte en sus redes sociales. El próximo 9 de junio es el cumpleaños de su hija menor, Adhara, quien además se ha robado el corazón de su seguidores con sus tiernas ocurrencias.

Para celebrar la especial fecha, la de Barranquilla está preparando una gran celebración, incluso ya diseñó las invitaciones. Pero además, en las últimas horas reveló a través de sus historias de Instagram una gran sorpresa para sus seguidoras que tienen hijos pequeños: algunas estarán invitadas y podrán llevarse tremendos regalos.

Tal parece que la bailarina quiere tener una relación cada vez más real y cercana con sus fans, pues recordemos que para su matrimonio con Felipe Saruma también se llevó 10 de sus seguidores.

Andrea Valdiri celebrará el cumpleaños de Adhara ayudando a otras mamás

Andrea Valdiri mostró cómo está su casa... llena de regalos para las mamás que la acompañarán en el cumpleaños de la pequeña Adhara. “Mira mi casa machi, esto es pura bendición, mira la casa repleta machi”, partió diciendo.

“Adivinen qué me traigo entre manos... me he creado un link que se llama ‘machi sorpresa’ y como mi hija esta próxima a cumplir su añito yo quiero que ese día tu bebé pueda compartir conmigo”, sorprendió Andrea Valdiri, notablemente emocionada.

Además, explicó: “Voy a escoger a algunas de las mamitas que son seguidoras de nosotros, que tienen a sus bebés pequeños porque yo quiero que ese día también sea especial para sus hijos. Sabes que cuando yo pueda aportar mi granito de arena machi lo voy a hacer con todo el amor del mundo”.

La esposa de Felipe Saruma dejó el link para que sus seguidoras dejen sus datos, en especial aquellas que viven en Barranquilla, pues estarán cerca de la celebración. También recalcó: “Quiero que ese día sea super especial para todas y que se sientan divinas, porque somos las mejores mamás del mundo”.

Te puede interesar: Andrea Valdiri explica cómo gana dinero en el mundo digital y aparta la polémica por su lujosa cabaña

En la misma línea, ‘La Valdiri’ mostró un poco de todo lo que está preparando para las elegidas.

“Tenemos muchos juguetes para los bebés, cajitas de comidas que es para los mercados de las mamás. Por este lado todo lo que es cuestión de aseo, colonias, pañitos de tela, esta es la leche que usa mi hija, entonces vamos a regalar de estas cremitas, teteros, coches, de todo un poquito con cariño y amor”, prometió.

Y para finalizar, mostró cómo su ocurrente bebé está “ayudando” a preparar los regalos. La cuenta de Instagram dedicada a la farándula colombiana, @colombiamegusta compartió el video de ‘la machi’ y los usuarios resaltaron sus buenas obras y algunas se mostraron muy entusiasmadas por asistir.

“Qué rico siempre hermosa, si tan somo estuviera en Barranquilla y pudieramos a compañarla”, “yo quiero participar”, “la verdad ella se manda unos detalles bien lindos ayudando a las personas” y “qué linda Dios te bendiga y te proteja a ti y a tu hermosa familia”, son algunos de los mensajes que se leen en la publicación.

Sigue leyendo: ¿Y si Felipe Saruma fuese el padre biológico de Adhara? El Instagram de la bebé no lo niega