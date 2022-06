Te decimos cuándo se estrena la quinta temporada de ‘The Bold Type’

‘The Bold Type’ está causando furor desde que se conoció que su quinta temporada estaría de vuelta en el catálogo de entretenimiento de Netflix.

Y es que esta producción registra de forma muy crítica todo lo que una mujer padece en el ámbito laboral dentro de una muy lujosa y exigente empresa editorial en la que un grupo de chicas logró unir sus fuerzas para apoyarse en los momentos más críticos de su vida personal y profesional. Por eso, no es de extrañar que haya sido varias veces comparada como la versión más ligera de ‘Sex and the City’, pero con un toque más audaz, actual y que encaja perfectamente con las nuevas generaciones que son cada vez más libres.

Incluso, una vez que se dio el estreno de su primera temporada se reveló que esta trama está inspirada en todo lo que se vive en la famosa revista Cosmpolitan. Esto no solo captó la atención de todos, sino que permitió sumar más irreverencia, así como complejidad en la temática que se abordó en cada capítulo en los que se defienden los derechos de la mujer a pesar de sus fracasos.

¿Cuándo se estrena la quinta temporada de ‘The Bold Type’?

Pese a que hay muchas expectativas sobre lo que se viene en la quinta temporada de ‘The Bold Type’ no se conoce con exactitud cuál es la fecha oficial de su estreno, pero lo que sí está más que garantizado según sus realizadores es que la tendremos en el catálogo de entretenimiento de la plataforma streaming, durante la segunda mitad de este 2022.

Una vez que esto se coló por las redes sociales los fieles fans no dudaron en hacerlo viral y de inmediato expresar su emoción de tener de vuelta a Kat, Sutton y Jane, unas chicas dispuestas a no dejarse derrumbar ante la adversidad y que están claras sobre lo que realmente quieren para sus vidas en lo personal y profesional. Pero, lo que más agrada a todos es que todo ello se muestra desde un punto de vista muy vivencial, cotidiano, pese a los lujos y demás aventuras fuera de serie que suelen experimentar en sus vidas.

Otro aspecto que ha generado tanto gusto entre los fieles fans es que ellas enfrentan situaciones complejas que van desde la discriminación, lucha de poderes e incluso van más allá en cuanto a sus deberes y derechos laborales, pero por si fuera poco, ellas son capaces de dejar lecciones importantes en cuanto a la honestidad, lealtad y amistad con la que han logrado salir adelante.

También se espera que en el regreso de la quinta temporada se desarrolle a más profundidad qué es lo que pasará con Sutton quien decidió alejarse del hombre que ama, cómo seguirá creciendo Kat en su lucha por los derechos de las mujeres y si Jane está dispuesta a seguir adelante con su deseo de ser una gran escritora. Todo ello quedó pendiente, así como el futuro de la revista para la que trabajan y en la que han tenido tantos triunfos y fracasos.