Mabel Cartagena se desahoga por los “cachos” de Piqué a Shakira: “Hombres... ridículos”

La supuesta infidelidad de Gerard Piqué a Shakira, que se originó tras un reporte del medio español El Periódico, no solo está causando revuelo entre los usuarios de redes sociales, sino también en algunos famosos. La presentadora Mabel Cartagena no se quedó callada y se pronunció.

Recordemos que El Periódico, en autoría de su periodista Laura Fa, aseguró que el futbolista del Barcelona le fue infiel a la cantante colombiana. Debido a la traición, la intérprete de Empire estaría dispuesta de romper la relación. Más tarde surgió que la amante sería una azafata 20 años menor que la artista.

Mabel Cartagena se descarga contra Piqué... y todos los hombres

Desde su cuenta oficial en Instagram, la mujer de 39 años expresó su indignación ante la coincidencia de que Piqué le ponga los “cachos” a Shakira, mientras que el actor Henry Cavill se voltea a mirarla.

“Mientras el ridículo ese del Gerardo Piqué le pone los cachos a nuestra Shakira, el hombre más sexy del planeta se voltea a verla, bota baba por ella. Es que así son ustedes los hombres... Ridículos”, expresó en una historia publicada en su perfil y que luego tomó @famososhastalaz.

La animadora también decidió etiquetar a Henry Cavill en el video y le dejó el mensaje: “Ve a consolar a nuestra Shak”.

Los comentarios por la reacción de Mabel Cartagena no se hicieron esperar. Si bien algunos le dieron la razón, otros dijeron que no tenía por qué meterse en asuntos ajenos. Pero a estas alturas... y tratándose de Shakira, ¿quién ya no lo hizo?

“Siii, ye apoyo”, “si le ponen los cachos a Shakira, imagínense a mí”, “y el mensaje tan contundente”, “ahora aparecen a criticar, nunca falta”, “así son los hombres, no saben lo que tienen a su lado” y “total, con esa escultura de hombre”.

Usuarios le piden a Piqué que deje hasta el fútbol

Aunque ninguno de los dos involucrados ha dicho nada al respecto, muchos ya se han encargado de asegurar que todo es cierto y para mostrar su total apoyo a la cantante, se han ido contra él.

El pasado 20 de mayo fue la última publicación en Instagram de Gerard Piqué, y precisamente en ese posteo es donde más duro le estan dando, aunque no tenga nada que ver con Shakira. Los comentarios que se leen demuestran la indignación tan grande que sienten hacía él, por “traicionar” a la estrella colombiana.

“Se me cayó un ídolo”, “qué triste que una mujer tan hermosa y talentosa como Shakira esté con alguien como usted”, “¿qué habeis hecho, hombre?”, “qué mal, qué decepción”, “le fallaste a nuestra reina” y “Shakira no merece a un payaso como tú”, son algunos de los comentarios que están plasmados en la publicación.

Además, muchos de los internautas aseguran que es inaudito que haya “destruido a su familia por pasar un rato”. Pero no solo eso, la situación va más allá de la vida personal del famoso y muchos le piden que se aleje de las canchas tras todo este escandalo.

“Perdiste la liga, perdiste la champions, perdiste a Shakira y próximamente perderás tu profesión”, “tú muy mal… por cierto deja el club”, “ahora sí perdió el partido de su vida” y “se te acabó tu waka waka”, son otras de las reacciones de los internautas enfurecidos.