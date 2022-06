Jennifer Lopez y otras famosas que nos recuerdan que somos reales, no perfectas

Guapas, millonarias y triunfando en sus carreras, cualquiera podría pensar que la vida de varias famosas son perfectas, sin embargo, ellas nos recuerdan que todas las mujeres atravesamos por momentos muy duros que sacuden nuestro bienestar.

Y está bien no estar siempre bien. Es normal sentirse tristes, preocupadas, ansiosas, desanimadas y darnos la oportunidad de vivir nuestros ciclos para sanar y volvernos más fuertes. Con sus inspiradoras experiencias aprendemos la importantancia de pedir ayuda y por encima de todo, priorizar el autocuidado para estar siempre sanas físicas y mentalmente.

Famosas que se han sincerado sobre sus problemas de salud mental

Jennifer Lopez

La más reciente en hablar de ese lado que nadie ve tras la figura de artista consagrada fue Jennifer Lopez, quien reveló que llegó a sufrir de ataques de pánico por dormir entre 3 y 5 horas al día, tener exceso de trabajo y mucho estrés.

“Pasé de sentirme totalmente normal a pensar en lo que tenía que hacer ese día y, de repente, sentí que no podía moverme. Me di cuenta de cuán graves podrían ser las consecuencias de ignorar lo que mi cuerpo y mi mente necesitaban para estar saludables, y ahí comenzó mi viaje hacia el bienestar”, explicó, según Hola.

Selena Gomez

Hace rato la ex actriz de Disney dejó de intentar buscar la perfección para complacer a todo el mundo, lo que derivó en padecimientos como la ansiedad y depresión, aunado a su trastorno bipolar.

“Nos bombardean constantemente con historias sobre quiénes tenemos que ser o qué físico debemos tener. Y cuando no te sientes en tu mejor momento, es fácil caer en comparaciones. Algo que ha sido muy útil para mi propia salud mental ha sido darme tiempo para desconectar, huir de las redes sociales y centrarse en mi misma”, expresó.

Kendall Jenner

La integrante del clan Kardashian-Jenner también ha dicho en ocasiones que convive a diario con su ansiedad y aunque no es fácil, ha logrado conocerse a sí misma para controlarla y tratar de ver el lado positivo de las cosas.

“Ha habido algunos momentos en los que he llegado a sentir que necesitaba que me llevaran a Urgencias en el hospital porque tenía la sensación de que mi corazón estaba fallando. Momentos en los que no podía ni respirar. Sí, sí: a veces creo que me estoy muriendo”, dijo.

“Nunca me sentaría aquí para decir que no soy afortunada. Sé que vivo una vida muy privilegiada y que tengo mucha suerte. Pero acaba el día y yo sigo siendo humana”, recordó.