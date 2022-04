Kendall Jenner y otras famosas que comparten sus consejos para vencer la ansiedad

La ansiedad es una problemática de salud mental que ataca a millones de jóvenes en todo el mundo y que no distingue si son famosos o millonarios, pues precisamente varias celebridades han confesado que también lidian con ella.

Pero en vez de avergonzarse, han aprovechado su popularidad para poner a la salud mental en el tema de conversación y propiciar el bienestar con tips basados en su experiencia que les han servido para equilibrar sus vidas.

Los consejos de algunas famosas para vencer la ansiedad

Kendall Jenner

“Mi ansiedad (especialmente la ansiedad social) ha estado al cien por ciento últimamente”, reveló recientemente en su cuenta de Instagram.

“He llegado a un punto en el que no me siento mal por eso. Me encanta mi espacio y mi tiempo a solas. Estoy encontrando maneras de ayudarme a empezar el día con una mentalidad más tranquila y positiva”, aseveró, agregando algunas cosas que le funcionan.

Entre ellas, comenzar el día realizando 10 inhalaciones y exhalaciones profundas, asegurándose de hacerlo antes de acercarse a su teléfono. También lleva un diario de agradecimiento por todo lo bueno que le pasa y lo que desea obtener durante el mes, así como tomar el sol y mantener pensamientos positivos en su cabeza.

Bella Hadid

La modelo es otra de las famosas que reconoció sin tapujos sufrir de ansiedad y depresión para invitar a otros a buscar ayuda, porque en su experiencia, la terapia y el autoconocimiento han sido fundamentales en su proceso.

“He tenido suficientes colapsos y agotamientos para saber esto: si trabajas lo suficiente en ti misma, pasando tiempo a solas para entender tus traumas, desencadenantes, alegrías y rutinas, siempre serás capaz de entender o aprender más sobre tu propio dolor y sobre cómo manejarlo”, expresó tiempo atrás.

Camila Cabello

La intérprete de Señorita ha sido muy sincera al expresar que anteriormente se sentía avergonzada por padecer ansiedad, pero no fue hasta que esta se agravó por el exceso de trabajo y cansancio, que entendió que tenía que ponerse en primer lugar.

“Estaba terriblemente ansiosa... Me tomé un descanso al comienzo de la pandemia. Empecé a hacer terapia tratando de sentirme mejor”, dijo. Sin embargo, esto no ha sido lo único, ya que también es asidua a hacer ‘detox’ de redes sociales.

“Para curarlo, tenía que hablar sobre eso. Negar mi sufrimiento y regañarme a mí misma no ayudaba. Necesitaba ayuda”, se sinceró.