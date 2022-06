Esto fue lo que le dijo Alaïa a Adamari López sobre la novia de su papá

El bailarín español y expareja de Adamari López, Toni Costa, no deja de sorprender en La Casa de Los Famosos. Semanas atrás comentó a sus compañeros como fue el acercamiento entre su novia, la modelo Evelyn Beltrán, y su primogénita Alaïa.

Pero este miércoles 1 de mayo, según la revista People, volvió a tocar el tema y lo hizo con su compañera, la actriz Daniella Navarro, a quien le explicó la buena impresión que le causó Evelyn a la pequeña de 7 años de edad, tanto que la niña habló de la modelo a Adamari en el carro.

Según explicó el instructor de zumba, se enteró de esta conversación de la pequeña con su madre por la nana.

“A la mamá una vez en una conversación en el carro, que me lo contó la nana de Alaïa, dice que estaban hablando de un tema y dijo sin más Alaïa: “Sí, pero Evelyn es buena’. Entonces la mamá decía: ‘Sí, no estamos hablando de ella, pero sí, claro’. Dice: ‘Sí, mamá, pero ¿sabes? Es que la amiga de papi es muy buena, te lo aseguro mamá, es muy buena, es muy buena persona’”, relató el bailarín.

¿Harán buen clic?

Costa que ya supera los 2 millones de seguidores en la red social Instagram, considera que si su hija tiene una conversación tan sincera con su madre y se exprese de esa manera, le da la esperanza que cuando Evelyn y la niña se vean en persona “van a hacer buen clic”.

“Que una niña de 7 años que ha hablado tan poco (con Evelyn) se exprese así y lo suelte así lo percibió porque papá es muy feliz y lo percibió”, destacó la expareja de la presentadora puertorriqueña.

Hace también unos días, Toni Costa dijo que con Adamari López había llegado a un acuerdo de que si cualquiera de los dos tenía pareja, tratar el asunto con la psicóloga de la niña. Pero las cosas se dieron de manera diferente.

“Yo realmente quería que ella supiera que había alguien por si escucha que dicen, por si yo qué sé Sandarti decía ‘Toni no se sube a una chica cuando es líder y se sube a un hombre porque a lo mejor su novia tal’; entonces ese comentario yo quería que mi hija estuviera preparada y que no fuera el cometido de la madre de explicarle nada porque no es su cometido”, precisó.

Entiende que este es un proceso que “debe ir poco a poco” por la salud mental de la niña. “No hay ninguna prisa, las cosas van a fluir solas”, dijo.