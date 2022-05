Laura Londoño confesó la descarada razón por la que terminó con John Álex Toro

Laura Londoño contó detalles de su vida sentimental en el pasado y vaya que ha dejado algunas sorpresas. La actriz confesó los motivos que le llevaron a terminar su relación con John Alex Toro y prácticamente afirmó que sentía la necesidad de probar con otros hombres.

A la artista de 34 años, nacida en Medellín, le vimos recientemente en el remake de Café con aroma de mujer, donde interpretó a “Teresa Suárez”, una emprendedora recolectora de café a quien llamaban ‘Gaviota’ por sus dotes para cantar.

Y si bien en la telenovela es fiel a su amor por “Sebastián Vallejo” (William Levy), en la vida real Laura Londoño llegó a comportarse precisamente así... como en la vida real.

Laura Londoño confiesa por qué terminó con John Alex Toro

En una picante conversación que le ofreció a Diva Rebeca, en su programa online, la paisa dio detalles sobre lo que sentía ante de poner fin a su noviazgo con el protagonista de Nuevo rico, nuevo pobre.

“Me llevaba veinte años ese señor. Nos conocimos haciendo una obra de teatro y yo quedé maravillada porque era muy buen actor, comprometido con el oficio, estudioso a morir. Para mí era puro aprendizaje. Quedé flechada. Fue una relación de tres años”, detalló para la entrevista.

Sin embargo, para Laura Londoño TODO cambió cuando decidió irse a Nueva York para emprender sus estudios. La actriz confesó que durante su paso por tierras norteamericanas se vio rodeada de hombre sumamente interesantes y atractivos.

Fue allí cuando le invadió la frustración por no poder salir con alguno y tuvo la “descarada” determinación de concluir el noviazgo y poder adentrarse a nuevos horizontes.

“Ustedes no se imaginan mis compañeros y yo pensando que tenía novio. ¡Ay no! ¿De verdad? Cuando terminé con él disfruté delicioso”, confesó Londoño.

Seguidamente expreso: “Yo terminé esa relación y había un chico que me encantaba, se me quitó la bobada. Terminé esa relación (con Toro) con un poco de sed”. La artista dejó claro que se sentía sedienta por probar amor con otros prospectos.

“Con un actor en casa es suficiente”

Cuando Diva Rebela le preguntó sobre su actual relación con John Álex Toro y qué piensa de él, Laura Londoño afirmó que lo recordaba como alguien “dramático y neurótico”.

“Desde él dije que no más actores. Yo creo que deben ser maravillosos, pero con un actor en la casa es más que suficiente. Yo se lo diría a él, aunque creo que ya no me sigue en redes”, dijo

