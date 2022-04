Laura Londoño aclara cómo fue su relación con William Levy durante ‘Café con aroma de Mujer’

Si bien debieron sufrir en varias etapas de la historia para poder ser felices, a todos nos encantó el amor de “Sebastián Vallejo” y “Teresa Suárez”, protagonistas de Café con aroma de Mujer que personificaron William Levy y Laura Londoño. Sin embargo, se ha rumorado que su relación no era muy buena en la vida real.

La actriz e 34 años, que dio vida a la humilde, pero aguerrida e incansable “Gaviota”, decidió pronunciarse en redes sociales para aclarar cuál era la condición real sobre su relación con el artista cubano.

Cómo se la llevaban William Levy y Laura Londoño en Café con aroma de Mujer

En una sesión de preguntas y respuestas publicadas en su cuenta de Instagram, la actriz nacida en Medellín respondió a la siguiente consulta: “Sé que te preguntaron mil veces, pero... ¿Por qué hablan tanto de tu mala relación con William Levy?”.

Laura Londoño partió contestando con algo irónico: “Yo me pregunto exactamente lo mismo”.

Seguidamente aclaró que nunca tuvo ni tiene una enemistad con el galán de las telenovelas. “¡No! Bueno, aquí hay de todo, había días en los que nos llevábamos súper bien y días que no, pero nooo, que eso es así en la vida real, en la vida de ficción y en todas las vidas, que a veces uno quiere y a veces uno no quiere ver al otro”.

La artista destacó que volvería a trabajar con William Levy y que además aprendió muchísimas cosas con él. Sin embargo, acotó que los televidentes deben comprender que una telenovela no te hace “íntimo amigo” de los demás actores.

“Pero aún así seguimos trabajando y volvería a trabajar con él, obvio que sí. Además, agradecí enormemente trabajar al lado de él, aprendí millones de cosas”, dijo.

Laura Londoño selló su aclaratoria expresando: “No necesariamente uno se tiene que volver íntimo amigo de todas las personas con las que trabaja y eso no necesariamente quiere decir que uno los odia o los detesta, tampoco. Nunca llegamos a los extremos, todo estuvo perfecto”.

Sobre sus palabras, los usuarios en redes sociales opinaron y algunos dijeron que curiosamente a Laura Londoño siempre se le asocia con “malas relaciones” con compañeros del espectáculo. Esto escribieron en el hilo de comentarios:

“A ella siempre se le escuchan rumores de que no se lleva bien con los compañeros de proyectos. Parece que es como fastidiosa”, “raro en ella, en la novela de abogados era lo mismo”, “evidentemente no le cayó bien, no tuvieron química”, “pero quién amanece sin ganas de ver a William Levy” y “no creo que él quiera volver a trabajar con ella”.

“Teresa Suárez” es una experta recolectora de café en la finca de los Vallejo. Llena de sueños y vitalidad, desea independizarse en el arte de cosechar café y darle a su madre todo lo que se merece.

Pero los conflictos familiares de los dueños del negocio la acercan a “Sebastián Vallejo”, quien desde Nueva York regresa tras la muerte de su padre para solventar los “torcidos” de su hermano “Iván”. Este remake de Café con aroma de Mujer está disponible en Netflix.