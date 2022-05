Andrea Valdiri padece de una fuerte alergia: “Tengo una rasquiña que me quiero dar con un rastrillo”

Andrea Valdiri ha estado ausente de sus redes sociales en los últimos días y hace unas horas confesó la razón. La de Barranquilla, a través sus historias en Instagram, informó que tiene una fuerte alergia en varias zonas del cuerpo, lo que la tiene muy afectada.

Eso sí, la influencer lo contó con la personalidad que le caracteriza y con mucho humor. De hech,o sus empleados aparecieron en la grabación “rascándola” con una escoba, pues no soporta la picazón.

Andrea Valdiri muestra zonas en su cuerpo afectadas por la alergia

“Hermana no he aparecido porque machi tengo una rasquiña que me quiero dar con un rastrillo, es como si un comején viviente viviera en mí”, partió diciendo la esposa de Felipe Saruma.

Andrea Valdiri, que recientemente impactó a sus fans cantando a lo Marc Anthony, también añadió: “Mira machi, bueno a mí me atacan las alergias, yo soy full delicada en eso, mira esta vaina, esto es horrible, te podrás imaginar que me pica todo”, mientras mostraba el brote en su rostro y abdomen.

Asimismo, la creadora de contenidos no especificó qué tipo de alergia padece o si es causada por alguna comida o irritación. Tampoco aclaró si fue a consulta médica con un experto en el tema, por lo que los usuarios le recomendaron que no se automedique.

La cuenta de Instagram dedicada a la farándula colombiana, @colombiamegusta, compartió las historias de ‘La Valdiri’ y los usuarios reaccionaron e incluso le dejaron algunas recomendaciones.

“Que te recuperes pronto machi”, “te recomiendo tomar té de ortiga, para las alergias”, “cómo dice las cosas ella, es un show”, “sigue siendo linda” y “debes ir a un médico para saber a qué eres alergica”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

La influencer guarda estos 2 objetos desde su infancia

Hace un par de meses atrás, Andrea Valdiri decidió compartir con sus millones de seguidores los objetos que ha guardado toda su vida. «Recordar es vivir», escribió la bailarina para contar que hasta el sol e hoy tiene una bañera y una cobija de cuando era una bebé.

“Yo les voy a mostrar dos cositas que he llevado el resto de mi vida; mi mamá me las cedió cuando estaba un poquito más grande y en todas las mudanzas yo los cogía y me los llevaba«, partió diciendo ‘La Validiri’.

«Está la primera ponchera, que esa es la propia de aluminio, la propia que no se acaba nunca«, aseguró y también reveló que la había pintado para conservarla hasta el día de hoy.

«De segunda tengo mi mantita desde que nací, cuando estaba más chiquita me decían ‘boca de perro’ porque yo tengo una manía y es que me chupo la lengua, yo cojo la punta de la manta, de la almohada, lo que sea, y hago así…», contó entre risas.

Después mostró con más detalles la cobija y detalló que «está como medio transparente… miren era una perrita… un bordado italiano… ay no era linda me encanta y todavía la llevo conmigo». Además, dijo que también quiere conversar las de sus hijas al igual que sus primeros zapaticos.

