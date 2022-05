El odiado “ex” de Andrea Valdiri anda mejor que nunca luego de casi arruinar su carrera por ella

Lowe León no es conocido para muchos, pero sí por Andrea Valdiri para otros. Fue acosado por sus seguidores al este no reconocer a su hija menor (a pesar de dos pruebas de ADN) y por supuesto, no quedó bien parado en redes sociales de la bailarina.

Sin embargo, León ya andaba solo construyendo su carrera . Tiene varias canciones como “Tequilita”, “TE prometo” o “El Cabrón”, entre otras, y ahora ha retomado su carrera musical en México. De hecho, según contó La Negra Candela, le está yendo bien, ya que está con nuevos temas que fusionan reguetón y ranchera, así como banda.

Igualmente, le están pidiendo temas compuestos por él. Además, reveló Graciela Torres, también le han propuesto ser actor de una producción en la que tendría un protagónico.

“¿Será acaso la historia de su vida? Lo que está confirmado hasta el momento es la disciplina de Lowe quién se está preparando con un profesor de artes escénicas muy cotizado para debutar en ésta nueva faceta histriónica. Cómo dice el refrán “No hay mal que por bien no venga” o, mejor “El que ríe de última ríe mejor”. Además se acerca el fallo de la justicia en la demanda interpuesta por él contra su ex y al parecer dará que hablar. Ahí se aclarará definitivamente lo de la cuestionada paternidad. “Veremos, veremos quién tenía la razón”, dijo.

Lowe no olvida a Andrea

Sin embargo, a pesar de haber terminado todo, el cantante le ha dedicado varias pullas a Valdiri por todo lo sucedido entre ellos.

“Dile a la gente por qué te negaste a la prueba de ADN. No te preocupes que los seres humanos cuando crecemos buscamos respuestas. Es un reloj de tiempo que va en conteo regresivo. Mi esposa, a diferencia de ti, jamás se metió en ninguna relación y juro ante mis dos hijos que fue así. Todo lo contrario, a lo que tú si estás acostumbrada a hacer”, le dijo a ella en redes sociales.

También contó su verdad en entrevista con RCN.

Dice que la empresaria no le permite ver a la niña y que tiene que pedirles perdón a él y a la niña por no dejársela ver.

“Espero que esa persona en algún momento pueda doblegar su ego, pedir perdón por definitivamente negarle la posibilidad a la niña de tener a su padre. Hice todo lo posible en su momento por la vía conciliatoria para ejercer la paternidad de la niña y no fue posible”, aclaró.

“Nunca jamás he evadido mi responsabilidad de ejercer mi paternidad, yo no tengo corazón con eso. La sangre llama y es un reloj en cuenta regresiva, entonces ella va a querer respuestas. Si es mi niña, aquí va a tener la posibilidad de estar con su papá y que comparta con sus hermanos, como debe ser”, expresó.

Asimismo, señaló sus críticas como injustas:. “Han puesto a Colombia patas arriba y en contra mía y a decir que soy un padre irresponsable. Una cosa son las diferencias personales a otra que yo vaya a huir de la responsabilidad porque eso nunca ha pasado”.

También le dijo a Adhara que él siempre estaría dispuesto a hacerse la prueba de ADN.