“Cuando lo dijo estaba viéndose a ella misma”: Lucía Méndez responde a las críticas de Laura Bozzo sobre su rostro

La actriz Lucía Méndez respondió a las críticas de la conductora Laura Bozzo sobre sus cirugías estéticas y reveló cómo había tomado estos comentarios viniendo de una de sus amigas de años. La famosa le envió unas palabras a la peruana y dijo cómo se sentía al respecto.

Lucía Méndez responde a las críticas de Laura Bozzo sobre su aspecto

Todo comenzó cuando en el reality La Casa de los Famosos, los participantes estaban hablando de Lucía Méndez. Entonces Laura Bozzo mencionó que su amiga se había arruinado el rostro con cirugías estéticas.

Bozzo comparó a Lucía Méndez con Verónica Castro, diciendo que la conductora había logrado mantenerse bella.

Esto llamó la atención del público debido a que Laura y Lucía son amigas cercanas desde hace varios años. Además de que Méndez mantiene una enemistad con Verónica Castro y Laura sabe de esta enemistad.

Al ser cuestionada por diversos medios, Lucía Méndez reveló cómo se había sentido al escuchar los comentarios de su amiga frente a las cámaras.

Aunque confesó que le había dolido que su amiga cercana la hubiera criticado en un programa en vivo y a sus espaldas, también le respondió y envió unas palabras.

Primero aseguró que ella se siente cómoda con su aspecto e incluso bromeó al respecto.

“Pues yo le respondo que cuando dijo eso ha de haber estado delante de un espejo, ¿no? Yo digo, porque véanme, ¿cómo me ven? Estoy bonita”

También le mandó un mensaje a su amiga, quien se encuentra compitiendo en el reality show:

“Pues yo nada más le digo a mi comadre que yo siempre la he defendido, toda la vida, y que me vea, que me vea, que no tengo nada. Y yo creo que cuando lo dijo ella estaba frente a un espejo, viéndose a ella misma”.

Lucía no ha sido la única famosa que ha sido señalada en comentarios por Laura Bozzo, pues anteriormente habló de su rivalidad con Pati Chapoy.

De acuerdo con Laura ella y Pati mantienen una rivalidad desde que ambas trabajaban en la misma televisora y todo comenzó por una acción de la conductora mexicana que afectó su cabello.

“Mandó a la gente que le teñían a ella para teñirme a mí y me quemaron toda la parte de aquí del pelo (la raíz) y fue a propósito”

Laura mantiene que la razón por la cual Pati no la quería en la televisora, era porque pensaba que su show era una competencia para su programa Ventaneando debido a los altos ratings de Laura, que llegaron a superar al programa de Pati y provocaron el descontento de la mexicana.