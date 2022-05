Protagonista de ‘La Reina del Flow’ asoma la posibilidad de una tercera temporada

La magia, romance y música que se vivió en ‘La Reina del Flow’ sigue causando suspiros entre los fieles fans quienes tras el final de la segunda temporada quedaron con ganas de seguir disfrutando de esta trama repleta de muchas aventuras, romances y momentos inigualables.

Y es que esta producción registra una gran cantidad de escenas que se quedaron en la mente de la audiencia que espera con ansías el anuncio de una próxima entrega, pese a que esto no ha sido confirmado por sus realizadores, pero las presiones a través de las redes han sido tal que no se descarta que muy pronto puedan estar sorprendiendo con alguna noticia en la que se revele que este universo musical puede tener una extensión en la que pueda seguir disfrutando de esta historia en la que el amor logró triunfar pese a todo.

La química y conexión que se dio en pantalla y fuera de ella entre sus protagonistas Carolina Ramírez y Carlos Torres dejó a más de uno suspirando y anhelando nuevas experiencias que te dejen sin aliento.

Asoman la posibilidad de que ‘La Reina del Flow’ tenga una tercera temporada

Hasta ahora la serie de ‘La Reina del Flow’ está llamada a ser una de las producciones más impactantes y que registra una gran cantidad de seguidores en el mundo, por lo que no es de extrañar que todos ellos estén a la espera de una continuidad que les permita seguir disfrutando de las aventuras y romances que tanto apasionaron a la audiencia y que dan muestra de que Charly Flow y Yeimy Montoya son la pareja musical más inolvidable de Netflix.

Por eso, en una reciente entrevista que le realizaron a Ramírez ella no dudó en referir que se siente muy agradecida y plena por todo lo que logró con ese personaje, pero también demostró que está muy dispuesta a seguir extendiendo esta trama en la que pese a todos los sacrificios, salió adelante y le permitió consolidar su nombre en diferentes lugares en los que ha llegado esta historia que está plagada de buena música, drama, pero sobre todo amor.

“Se habló de una tercera temporada hace unas semanas y está en el tintero, pero se tienen que evaluar muchas cosas. Es un sí, pero no y es un no, pero sí. Cómo le voy a decir que no a un personaje que me ha dado tantas cosas lindas”. Esto fue lo que expresó la actriz durante su encuentro con la periodista Pía Shaw y así lo reseñó el portal Spoiler. Con estas declaraciones, los fieles seguidores se hicieron una idea de que podría darse lo que tanto han esperado que suceda con esta trama tan exitosa.

Pero pese a ello, sus realizadores aún no han dado una respuesta contundente u oficial, sin embargo, todo dependerá de que las peticiones de los fans sigan llegando y de que sus actores, pese a que poseen desde ya otros proyectos también de Netflix están claros que al ser llamados, no dudarán en decir que sí y regresar con más historias entre estos tan admirados protagonistas.