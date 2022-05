Además del vestido de la Met Gala, estas son otras cosas que han arruinado las Kardashian

Kim Kardashian llevando el vestido de Marilyn Monroe La modelo tuvo que perder 7 kilos y aún así no le quedó por completo.- Instagram

Empresarias, madres y mujeres que convierten lo que usan en tendencia, el clan Kardashian-Jenner se ha distinguido siempre por no seguir las reglas de lo convencional y provocar polémica a su paso.

Algunos años atrás, la familia tenía prohibido asistir a la Met Gala, pues incluso, una de las organizadores del magno evento, Anna Wintour aseguró que son “famosas de baja categoría”. No obstante, este año todas fueron invitadas y se convirtieron en un desastre total.

Te compartimos los eventos y varias cosas que han arruinado las hermanas Kardashian a continuación:

Kim Kardashian es vetada por Ferrari

Apenas hace unos días se dio a conocer la noticia, de que la empresaria no puede comprar los modelos exclusivos de la marca de lujo Ferrari. La razón no fue aclarada del todo, pero el portavoz de la empresa expresó: “Ferrari se reserva el derecho de decidir sobre ediciones especiales”, es decir, la famosa todavía puede comprar modelos estándar.

Kim Kardashian y el vestido de Marilyn Monroe

Tras aparecer en la Met Gala con el icónico vestido que utilizó Marilyn Monroe para cantarle al presidente Jonh F. Kennedy, Kim Kardashian ha sido objeto de las peores criticas por “deteriorar” esta prenda histórica y por someterse a bajar drásticamente siete kilos para usarlo.

Los premios Oscar

Cada edición en esta premiación se reúnen las personalidades más distinguidas del espectáculo, sin embargo, las hermanas Kardashian no pueden estar presentes, debido a su madre, Kris Jenner. En 2018 toda la familia fue vetada, luego de de que la “momager” se excediera de copas y terminara incomodando a los invitados en la fiesta que se da tras la entrega de premios.

Los Hamptons

Es el epicentro de la comodidad para los neoyorkinos que buscan tranquilidad y estar rodeados de la naturaleza. Aquí se filmó el reality show “Kourtney and Khloé take de Hamptons” en 2014, razón que bastó para que se inundara de paparazzis y lograran incomodar a los habitantes y vecinos de las hermanas.

Kim fue vetada de Soho House

Se trata de un club privado y muy exclusivo al que no se le permitió la entrada a Kim Kardashian, ya que el dueño aseguró que su presencia no era requerida e implicaba no tener éxito.