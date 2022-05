Pedro, el escamoso: ¿qué fue del actor de Juan Pacheco en la telenovela?

Además de sus protagonistas y villanos, la exitosa telenovela colombiana Pedro, el escamoso estuvo repleta de personajes que lograron clavarse en la memoria de los televidentes.

Entre estos, uno de los más recordados por todos pese a su breve aparición es Juan Pacheco, el padre de la protagonista, Paula Dávila, y sus medio hermanas Yadira y Mayerli Pacheco.

Dentro del melodrama de Caracol Televisión, estrenada en 2001, el héroe de la historia, Pedro Coral, conoce a Pacheco la misma noche que el padre de familia decide acabar con su vida.

No obstante, antes de morir, le pide a Pedro que cuide a su esposa, Nidia Pataquiva, y sus tres hijas. Es así como el galán de pueblo se hace responsable de las Pacheco.

Juan Pacheco en "Pedro, el escamoso" | Captura video

Asimismo, descubre que la mujer que lo flechó al llegar a Bogotá es Paula, una joven que estaba estudiando en el extranjero patrocinada por su padre, con quien no se llevaba bien.

Detrás de este importante rol estuvo impecable el primer histrión colombiano Luis Fernando Múnera. En ese tiempo, ya era una consagrada personalidad de la actuación en su tierra natal.

Sin embargo, desde el estreno del teledrama escrito por Dago García y Luis Felipe Salamanca, han transcurrido más de dos décadas en las que mucho cambió en la vida del talentoso actor.

¿Qué fue de Juan Pacheco de Pedro, el escamoso?

En la actualidad, Múnera tiene 73 años, el tiempo apenas ha pasado por él pues conserva intacto su vigor y se encuentra retirado del mundo de la interpretación y la vida pública.

Tras su recordada participación en Pedro, el escamoso, el también locutor prosiguió expandiendo su notable trayectoria hasta 2020, año en el que dijo adiós a la actuación.

En la televisión, desde su personificación de Juan Pacheco hasta su retiro, el destacado primer intérprete formó parte del elenco de 18 producciones televisivas; de acuerdo a Imdb.

Luis Fernando Múnera en entrevista a "La red" en 2020 | Captura video

El chapo (2017), Garzón (2018), Siempre serás amado (2019), Más allá del tiempo (2019) y Antes del fuego (2020) son las últimas telenovelas en las que trabajó.

Mientras, en el cine, el artista dio vida a diferentes personajes en alrededor de seis proyectos cinematográficos tras Pedro, el escamoso, como Paraíso travel (2008) y El paseo (2010).

Tras estas intervenciones, el también actor de teatro decidió retirarse. Desde entonces, se dedicó a vivir tranquilamente en Bogotá, rodeado del amor de sus seres queridos.

Luis Fernando Múnera en entrevista a "La red" en 2020 | Captura video

En 2020, el eterno Juan Pacheco de Pedro, el escamoso dio una entrevista al programa colombiano La red en donde confesó haber enfrentado problemas de salud ese año.

Según contó, a causa de estos quebrantos, estuvo internado dos veces en una clínica. Asimismo, aunque dijo que dichos episodios no fueron graves, sí le “ha dado muy duro”.

De igual forma, durante esta plática con la emisión, el nacido en Medellín compartió que estaba abocado a actividades del día a día que antes no hacía por falta de tiempo.

Luis Fernando Múnera en entrevista a "La red" en 2020 | Captura video

Ver televisión, películas, noticieros, leer, pensar en la vida, compartir con sus hijos y amigos y disfrutar cada tarea de su cotidianeidad conforman el itinerario de su día a día ahora.

“Mi día a día se resume en una sola palabra: nada. Últimamente, no he hecho nada. He aprovechado para reposar, estar en mi casa aquí con ellos, recuperándome…”, develó.

“Estoy disfrutando la vida, nada más”, concluyó la afamada luminaria colombiana que no actualiza su perfil en Instagram desde el año 2018.