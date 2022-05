“El Valet”, la cinta con la que Eugenio Derbez rinde homenaje a la comunidad latina en los Estados Unidos

Eugenio Derbez visitó la Ciudad de México para promocionar su más reciente película “The Valet”, al lado de la actriz estadunidense Samara Weaving (Nine Perfect Strangers, Guns Akimbo). Para celebrar el estreno, se llevó a cabo una alfombra roja en un centro comercial al sur de la ciudad a la que acudieron medios de comunicación, amigos y celebridades.

Tras desfilar por la red carpet y previo a la proyección de la cinta, se realizó una breve conferencia de prensa con Eugenio y Samara, además del director Richard Wong y Armando Hernández (quien da vida a uno de los personajes) en la que hablaron sobre su experiencia.

Eugenio habló de cómo fue llegar a los Estados Unidos y ser un completo desconocido cuando en México tenía todo resuelto por el prestigio que ya tenía.

“Yo desde el 2003 me fui para allá sin decir nada. Terminaba de grabar la Familia P.Luche aquí, en un viernes, y me iba yo en la tarde a Los Ángeles a empezar a hacer mis pininos ahí en un teatrito y a pedir citas con algunos productores. Era prácticamente invisible. Llegaba a las grandes oficinas de los grandes directores y ejecutivos productores a pedir citas y no me hacían caso”

“Era dividir en estos dos mundos en donde salía de México y era ‘señor Derbez pase para acá, me daban un ascenso a primera clase, sin pedirlo’ y llegaba yo a Los Ángeles y no era nadie. Entonces eso me hizo entender que no es que seas una persona más valiosa por ser conocido en tu país, (sino que) simplemente en un lugar estás de moda y en otro no. Y para mi fue muy fuerte sentir eso”, relató.

El actor también hizo mención especial a Carmelita Salinas ya que fue la última película en la que participó antes de fallecer. “Creo es su mejor trabajo. Me da mucha tristeza que no haya podido ver terminado este producto, estaba ansiosa de ver el final, quisiera esto sea un homenaje para ella, se ganó el corazón de todos nosotros”.

Eugenio Derbez "The Valet" fue la última película en la que participó Carmelita Salinas

“The Valet” es una de esas películas que hacen que te olvides de los problemas del mundo por un par de horas.

La historia gira en torno a Antonio (Eugenio Derbez), un mexicano que trabaja como Valet Parking en Estados Unidos y que por azares del destino termina envuelto con la estrella de cine Olivia Allan (Samara Weaving). Ésta aprovecha el encuentro para hacerlo pasar por su novio y así evitar un gran escándalo en su carrera tras ser fotografiada con un poderoso hombre de negocios casado.

A lo largo de la cinta se enaltece el valor de la familia mexicana así como del trabajo de la comunidad latina que ha ido en busca del llamado “sueño americano”.

En la cinta también participan Betsy Brandt, Amaury Nolasco, Marisol Nichols y Max Greenfield. Se trata de nueva versión de la película francesa de 2006 The Valet de Francis Veber que sin duda brilla por sí misma. Estará disponible a partir del 20 de mayo en las plataformas Star+ para latinoamérica mientras que en otros países podrá verse a través de Disney+ y Hulu.

“The Valet es algo extraordinario. Llena de ganas de seguir luchando por tus sueños. Ha sido una punta de lanza para muchos que nos dedicamos a esto. Está abriendo caminos. Gracias a Eugenio, gracias a Richard y Samara ha sido toda una experiencia y esperamos que puedan disfrutar el resultado de la película y que muchísima gente pueda identificarse con la historia”, puntualizó Armando Hernández.