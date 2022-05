Regina Blandón le envía mensaje de solidaridad a Paulina Goto tras incidente en taxi

Después de que Paulina Goto compartiera la situación de peligro que vivió al saltar de un taxi en marcha por sentirse en riesgo, Regina Blandón se pronunció y envió un mensaje de solidaridad a su colega.

El pasado 14 de mayo, Goto se pronunció en redes sociales para denunciar que vivió una peligrosa situación cuando decidió usar el servicio de la aplicación Uber y el conductor no le permitió bajar del vehículo cuando lo solicitó, por lo que decidió saltar cuando aún estaba en marcha.

Durante un encuentro con la prensa, la intérprete de Bibi de “La familia P.Luche”, fue cuestionada por el caso y lamentó lo ocurrido, además se solidarizó con su colega.

“No estaba enterada, pero le mando todo mi amor, luego le mando un mensajito”, señaló la actriz, quien también ha destacado por su activismo por los derechos de la mujer.

Blandón expresó ante las cámaras su preocupación por las constantes desapariciones y feminicidios que se presentan en el país y aseguró que la experiencia vivida por Goto no es un caso aislado.

“Todas, todos y todes en este país cuando hay 11 mujeres al día que mueren a causa de feminicidio y además cuando las mujeres trans su expectativa de vida es de 35 años, pues sí tenemos que hacer algo, yo desde mi trinchera intento alzar la voz, y usar mi plataforma como plataforma de difusión”, declaró.

Regina Blandón brindó su apoyo a Paulina Goto

Para Regina Blandón, el caso de Paulina Goto es una muestra de lo que ocurre todos los días en México, por lo que reafirmó su compromiso para luchar contra la violencia que viven las mujeres en el país.

.🚨 @Uber_MEX @Uber_Support por favor tomen cartas en el asunto. Estoy bien GAD pero estoy muy asustada. Chicxs cuídense mucho y háganse caso cuándo sientan que algo no está bien. pic.twitter.com/bwBVhTdmK4 — Paulina Goto (@soypaulinagoto) May 14, 2022

Según el relato de Paulina, se subió al servicio de taxi y bajó una de sus ventanas, una acción que suele hacer para sentirse más segura, sin embargo el conductor la subió y luego se negó a volver a bajarla.

“Este conductor me acaba de meter el susto de mi vida. Me subí al coche y bajé la ventana (siempre lo hago, pues me hace sentí más segura) y en seguida el conductor la subió y le puso seguro para que no pudiera bajarla. Le pedí que me dejara bajarla y quitara el seguro y me dijo que no. Le pedí que parara el coche, que me quería bajar y me dijo que no y ‘que no me iba a bajar nada’. Tuve que abrir la puerta y saltar mientras el coche avanzaba”, relató la famosa.

Goto puso la queja con la empresa y señaló que está actuando con su equipo legal por la situación.