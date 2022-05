Nicola Coughlan confiesa qué siente al ser la protagonista de ‘Bridgerton’: Está en pánico

La actriz Nicola Coughlan está disfrutando del éxito que le ha propinado la serie ‘Bridgerton’. Aquí esta joven no solo ha destacado por ser una tímida señorita, sino también por estar detrás de la identidad de Lady Whistledown , una de las mujeres más temidas de la Regencia de Londres.

De ahí que no es de extrañar que los realizadores de esta exitosa producción romántica de época, inspirada en las novela de Julia Quinn decidieran saltarse los capítulos originales y traer para la nueva entrega la historia amorosa de esta chica y su amor eterno Colin. Todo ello debido al impacto que ha generado entre el público y el reciente acercamiento que hubo entre ambos personajes en la segunda temporada en la que se dieron algunas escenas que hicieron suspirar a la audiencia de un posible romance que todos esperan.

Es así como ahora todos los ojos están puestos entre ambos actores, pues todos desean saber que su trama tendrá un final feliz y que ellos finalmente podrán sellar su amor como lo han hecho las parejas anteriores, así que queda esperar qué pasará.

Actriz de ‘Bridgerton’ asegura que está en pánico tras su protagonización

Y es que al saberse que Nicola sería la nueva protagonista de la tercera temporada de ‘Bridgerton’ no hubo quien no se alegrara por ello, pues esta chica se ha ganado el cariño, respeto y admiración de los suscriptores de Netflix, pues hay quienes se han sentido muy identificados con este papel y otros porque ven en ella a una chica indefensa que solo está apostando a ser una gran escritora o empresaria, pero que no ha tenido el valor de hacerlo público para ser verdaderamente reconocida y respetada por la sociedad.

Ante ello, se espera que todos los ojos estén puestos sobre ella y su coestrella Luke Newton quienes hacen una linda pareja, pero lo que pocos imaginarían es que esta joven estrella se siente aterrada con esta responsabilidad que le está tocando asumir, pues nunca imaginó que de ahora en adelante toda la atención de la trama gira en torno a ella.

A su criterio, esto la llena de pánico, pese a que está acostumbrada a trabajar en el set con sus compañeros, pero nunca había estado en el centro de la historia. Así que por ahora le está tocando asimilar todo ello y espera poder salir adelante de forma impecable, pues está consciente del todo el impacto que ha generado su participación en esta serie tan exitosa y que ha roto récords de vistas en la plataforma streaming.

Además, reconoció a través de una reciente entrevista para el canal E! que le toca asumir con mucha responsabilidad este reto y está segura de que tratará de hacerlo lo mejor posible e incluso bromeó sobre las escenas de sexo que le tocará protagonizar junto con este galán por el que todos suspiran. Ella reiteró que deberá hacerlo con mucha responsabilidad y credibilidad, pues desde el inicio todos han creído en su personaje y la manera tan natural cómo se ha manejado dentro del universo ‘Bridgerton’.