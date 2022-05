Mira el radical cambio de Carlangas, de “Pedro, el escamoso”, a 21 años de la novela

Uno de los personajes secundarios de la exitosa telenovela colombiana Pedro, el escamoso que los televidentes recuerdan con más cariño, sin lugar a dudas, es el inolvidable Carlangas.

El incondicional amigo del protagonista del melodrama, Pedro Coral, en el pueblo de San Pablo y su socio en la empresa de Mangostinos se ganó por completo el corazón del público con su nobleza.

El actor Manolo Orjuela atrapó a las audiencias con su impecable interpretación del también enamorado de Marlén y leal compañero del “escamoso”, con quien compartía corte de cabello.

Cuando se estrenó en 2001, el colombiano se estaba abriendo paso como histrión en la televisión. Desde entonces, han transcurrido 21 años en las que todo cambió en la vida del intérprete.

En la actualidad, Orjuela tiene aproximadamente 51 años, luce mejor que nunca abrazando los cambios en su imagen producto del paso del tiempo y sigue pisando con fuerza en el mundo del espectáculo, pero ahora detrás de las cámaras y del telón.

Tras su extraordinario desempeño en Pedro, el escamoso, el talentoso artista siguió expandiendo su trayectoria actoral en televisión hasta que descubrió que su pasión no era actuar, sino dirigir.

En total, desde la última vez que encarnó a Carlangas hasta su decisión de abandonar la actuación en televisión, el histrión formó parte del elenco de solo dos producciones televisivas más.

De acuerdo a Imdb, Mesa para tres (2004) y Bermúdez (2009) son los títulos de los proyectos en los que demostró su talento en la pantalla chica antes de seguir su camino detrás de bambalinas.

Y es que, después de estas intervenciones actorales, se enfocó en construirse una carrera como director y dramaturgo pues en estos roles encontró su verdadera vocación, misma que aún ejerce.

“Es muy agradable saber que esta producción fue un éxito en esa época y en esta oportunidad también”, expresó sobre Pedro, el escamoso en una entrevista a Caracol, según Infobae.

“Yo empecé como actor, aunque en realidad no era lo que me gustaba. Mi gran pasión es dirigir, por eso nunca me he sentido frustrado por haber dejado la actuación”, enfatizó el bogotano.