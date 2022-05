Alejandra Azcárate se burla con ‘acidez’ de los rumores de separación

A mediados del año 2021 fue cuando explotó el más reciente drama que han vivido Alejandra Azcárate y su esposo, Miguel Jaramillo, cuando la avioneta que le pertenecía a este último se viera envuelta a un caso de narcotráfico que involucraba no solo a Colombia sino a Estados Unidos. Esta ‘pesadilla’ le costó contratos y burlas a la cruda comediante.

Un año después, la pareja ha dado su version de la historia para diferentes medios. En materia sentimental, el pasado 15 de mayo, las declaraciones dadas por La Azcárate al programa ‘Los Informantes’, dieron bastante que especular sobre la estabilidad actual de su matrimonio.

A raíz de esto, la actriz no ha dudado en burlarse ‘ácidamente’ de quienes han tildado su matrimonio como ‘un futuro divorcio’.

La reacción de Alejandra Azcárate ante el rumor de una ‘inminente separación’

Ya que los hechos se han esclarecido, y Miguel Jaramillo fue exonerado de cualquier responsabilidad que la justicia pudiera imponer sobre él, las consecuencias de este episodio han dejado marcas profundas en la relación, y fue el propio Miguel Jaramillo quien se encargó de hacerlo saber durante la entrevista hecha por el Canal Caracol:

“No le puedo pedir perdón (a Alejandra), porque no cometí ningún error. Le puedo decir, simplemente; Gracias, infinitas gracias. Y ojalá la vida no dé la posibilidad de continuar juntos. Estuvimos separados, de común acuerdo, unos cuatro o cinco meses. Hoy en día tenemos conversaciones nobles, tenemos palabras buenas para compartir” expresó el reconocido publicista.

“Pero, que lo hayamos superado, creo que todavía estamos lejos de llegar a eso. Y no sé si lo logremos superar” afirmó.

En la misma entrevista, la protagonista de ‘La Azcárate de frente’ dejó muy en claro que siempre respaldó y apoyó a su pareja durante todo lo sucedido, pero afirmando que eso no evitó que hayan pensado sobre el divorcio en algún momento:

“Mi corazón, mi lealtad y mi seguridad en su honestidad, siempre estuvieron con él. Y me siento muy satisfecha de haber tomado ese camino y no haberme ido por el otro. Que hubiera sido el facilista. Me hubiera perjudicado menos, pero no va acorde a mis valores. Entonces, aquí estamos… Yo no he encontrado a nadie peor” comentó entre risas la comediante.

Sin embargo, al ver como dichas declaraciones han sido tomadas como ‘un hecho’, Azcarate, con todo el sarcasmo que la caracteriza, no ha dudado en lanzarles pullas a quienes anuncian con bombos y platillos esta ruptura, desmintiendo de una vez por todas la situación afirmando:

“Está delicioso este café, mientras sigo leyendo noticias sobre mi vida, a ver qué más se inventan. Hoy vamos en divorcio, de pronto mañana me toca embarazo”, comentó en Instagram Alejandra.

En este video se pueden leer los burlescos comentarios de la actriz: