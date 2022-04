Esposo de Alejandra Azcárate casi comete una “locura” por críticas al escándalo de avioneta

Alejandra Azcárate confesó en su entrevista exclusiva a RCN que sí la pasó realmente mal al estar involucrada con el caso de una avioneta llena de coca en la que aún su marido figuraba como participante de la sociedad por su tenencia.

Si bien se burló de la frase “los sótanos del infierno” y se enorgulleció de que se hubiese hecho viral, también confesó todos los duros momentos que pasó junto a su marido, Miguel Jaramillo. Esto, porque tuvieron que recurrir a muchos recursos para poder sobrellevar sus horas más oscuras debido a lo que les estaba pasando.

Pero Miguel abrió su corazón. Confesó que discutió mucho con Alejandra. Que fue un momento muy difícil para el matrimonio.

“Gracias a Dios mi mamá ya no está viva”

Discutieron por mucho tiempo. Esto comenzó a quebrarlo.

“Yo le puedo decir que hasta que hicieron la imputación de cargos a los detenidos pasaron 4 meses y durante esos 4 meses, todos los días, tuvimos más de una discusión. O sea que continuos tuvimos más de 120 discusiones en ese tiempo”, expresó.

También expresó que agradecía que su madre ya no estuviese. O no lo habría soportado.

“Pensar uno que gracias a Dios la mamá está muerta, para que no le haya tocado vivir esto es supremamente duro, pero si no hubiera sido por mis amigos, por la gente de mi industria, por mis compañeros de trabajo, por la familia de Alejandra y por Alejandra misma no estaríamos ninguno de los dos aquí”, afirmó.

Acto seguido, dijo que los selañamientos a una persona sin una red así, seguramente ya se habría lanzado por una ventana. Porque cada mensaje recibido lo apartó de tomar una decisión desesperada.

“Mi Dios es excesivamente grande conmigo y evitó que yo hiciera muchísimas cosas de las que no me enorgullezco, pero de las que tampoco me puedo avergonzar porque fue una situación que viví”, narró.

Alejandra, por su parte, afirmó que se ayudaron con todo. Meditación, música, Dios, caminata. Entre otros. “Todos los vínculos posibles de los cuales uno se pueda pegar para sobrevivir ante una situación tan complicada como esta”, contó a RCN.