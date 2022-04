Alejandra Azcárate aceptó que recibió un poco “de su propia medicina” por escándalo de avioneta

Alejandra Azcárate, en entrevista con RCN, no se guardó nada. Se despachó contra los medios que hicieron fiesta con el avión en el que involucraron a su marido. También afirmó que ella estaba tranquila y quien debía responder era un tercero.

Y claramente, que ella y su esposo sí la pasaron francamente mal en medio de todo el torbellino mediático. Pero fuerte, independiente y segura de sí misma, logró salir adelante y hasta responder - cómo no- con algo de ironía sobre todas las críticas y señalamientos que tuvo que recibir por la narco- avioneta encontrada en San Andrés.

Ahora bien, que existe el karma, es algo que ella pudo comprobar de cierto modo. Por eso sí aceptó que recibió un poco de lo que ella ha dado y por lo que tantos la pueden cuestionar. Y es que no ha sido baladi: se ha burlado de las mujeres gordas (lo hizo en 2012) y también sacó un muy deleznable comercial donde despreciaba a un compañero de silla en un avión. Entre otras cosas.

Pero dejó en claro que una mujer como ella siempre llevará las de perder en Colombia, sea por el motivo que sea.

“No soy de huevos tibios”

“No solamente he sido cínica o acida, he sido impertinente, altanera, provocadora, atrevida, porque es que José Manuel, conmigo los huevos no son al gusto, o son blanditos o son duros, tibios no, y hay gente que eso le choca, más siendo mujer y lo entiendo, pero jamás he utilizado mi sarcasmo o mi trabajo para dispararle a alguien a título personal”, aclaró.

Ahí fue que su marido, Miguel Jaramillo, fue más allá. Complementó diciendo que en un país machista como Colombia es clarísimo que alguien como Azcárate, incómodo, va a ser un blanco fácil de ataques:

“El 87% de los ataques que Alejandra recibió, fueron de hombres (...) somos un país de machistas y no soportamos que una mujer con actitud y coraje realmente diga las cosas como son”.

La entrevista ha sido recibida a partes iguales, con apoyo para la comediante y con también, mucho escepticismo.