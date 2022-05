La bebé de Andrea Valdiri es un avión: así son sus ocurrencias sin siquiera tener 1 año

¡Es identica a su madre! Mientras pasan los meses la pequeña Adhara, hija menor de Andrea Valdiri, va sumando más ocurrencias y detalles que delatan cómo será su personalidad en unos años. Y es que aún no llega al primer añito y tiene a todos sorprendidos.

Aunque han habido rumores de que Adhara es realmente hija de Felipe Saruma y no de Lowe León, lo cierto es que hasta el momento todo lo que expresa parece ser digno de su madre. Y lo que también es verdad es la conexión que el creador de contenido tiene con ella y la mayor, Isabella, quien recientemente le regaló una carta con un detalle escandaloso.

Las ocurrencias de Adharita, la hija menor de Andrea Valdiri

Ya sabe adonde apuntar cuando le mencionan a Dios, emite sonidos por las canciones, baila y hasta imita “pedos” con la boca. Esta bebé es todo un personaje y su madre no pierde sus gestos para compartirlos en redes sociales.

En una de sus recientes historias de Instagram, Andrea Valdiri publicó un video con varias ocurrencias de la bebé. Resulta una ternura ver cómo eleva sus brazos al cielo cuando le preguntan dónde está Dios y hasta completó un sonido de la antigua canción El baile del gorila.

Todo esto sin contar lo hermosa y sana que se ve, además de que su carita es idéntica a la de Andrea Valdiri. Anótenlo: esta bebé va a comerse el mundo.

Los usuarios no se perdieron del momento y dejaron sus amorosos comentarios. Cuando se trata de Adhara las críticas ni se asoman. “Los padres no presentes no saben lo que se pierden”, fue un recado que le dejaron a Lowe León.

“Demasiado bella, una muñeca”, “divina, quiero tener una bebé así”, “me derrito de amor, bendiciones para esa muñequita hermosa”, “ella heredó todas las locuras de su mamá”, “video no anticonceptivo”, “muero de amor” y “es una bebé especacular”, fueron algunas de las reacciones que dejaron los fans.

Lee más del tema: Felipe Saruma confesó cómo se siente con Andrea Valdiri y desata los comentarios

Andrea Valdiri NO está embarazada, pero abusó con los detalles

La bailarina aprovechó la publicidad de un tratamiento contra la inflamación del colon para disipar los rumores de que pronto se convertirá en madre por tercera vez. La bailarina volvió a demostrar que es todo un personaje.

Hace algunas semanas y en vísperas de su matrimonio con Felipe Saruma, surgieron rumores de que la barranquillera podría estar en la dulce espera, una vez más. Incluso, algunos afirmaron que esa era el motivo para que la pareja se casara tan repentinamente.

Desde su casa y aprovechando la promoción de un producto, la creadora de contenido aclaró que la pancita que le vieron abultada no se trataba de una gestación, sino de una hinchazón por sufrir del colon.

“Yo no sé quién carajo estaba diciendo que yo estaba preñada. Machi... ¿cuándo yo les voy a esconder un embarazo? Al contrario, eso es lo más lindo”, partió diciendo Andrea Valdiri.

Y seguidamente soltó la verdad: “Pero yo sí les tengo que recordar que sufro del colon y a veces machi duro 3 o 4 días sin ir al baño”. La barranquillera continuó promocionando un tratamiento “muy fácil de preparar” y para que cuides tu colon.

Te puede interesar: Así responde la mamá de Andrea Valdiri a los usuarios que se meten con su hija