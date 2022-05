“¡Ahí vamos!”: Juan Pablo Medina comparte los momentos más íntimos de su rehabilitación

Juan Pablo Medina es uno de esos actores más queridos del espectáculo mexicano por su talento y gran carisma. Muchos lo recuerdan por series como “Soy tu fan” y “La casa de las flores” pero hoy ha estado más presente que nunca en la mente de todos por las lecciones de fortaleza que ha dado.

En 2021, el actor fue hospitalizado de emergencia a causa de una trombosis venosa que puso su vida en riesgo. Juan Pablo había presentado malestares durante la filmación de una serie por lo que fue ingresado al hospital Ángeles del Pedregal. Su salud se agravó durante su estancia por lo que permaneció en terapia intensiva, donde los médicos decidieron que lo mejor era amputarle la pierna.

El actor decidió mantenerse alejado del ojo público hasta hace unos meses que en una entrevista exclusiva con la revista GQ habló de cómo ha sido su proceso.

Juan Pablo Medina El actor compartió imágenes que muestran cómo va su proceso de rehabilitación

Medina dejó ver por primera vez la prótesis de pierna que ahora lo acompaña en su día a día y reveló que el haber perdido su extremidad no significa el fin del mundo porque la intervención le salvó la vida y le dio un nuevo significado a su existencia.

“Quiero disfrutar de lo que sí gané, que fue vivir, qué importa más que lo que perdí”, dijo en entrevista exclusiva con GQ.

Aunque sigue manteniendo un perfil bajo en redes sociales, de vez en cuando comparte historias de Instagram en las que muestra momentos de su día a día. Recientemente sorprendió al mostrar imágenes de su rehabilitación.

“¡Ahí vamos!”, se lee en una de las historias que compartió, mientras que en otra escribió: ““Dándole duro hasta lograrlo”.

Según se ve, el actor ha estado haciendo ejercicios en casa, subiendo las escaleras y caminando por los pasillos sin ayuda extra.

Medina ha estado muy bien acompañado de sus hijos Khloe Eliza Smith, Tony M. Smith, Charlie Medina y Kimberly Medina, así como de su novia, la actriz Paulina Dávila, quien hace unos meses habló de las lecciones que ha aprendido gracias a que ha vivido el proceso del actor de cerca.

“Estamos felices, agradecidos, disfrutando cada posibilidad y cada momento de estar vivos porque, al final, ése es el regalo más grande que tenemos. Es una enseñanza muy profunda y muy importante para todos los que a veces atravesamos momentos complejos y es un recordatorio de disfrutar, de vivir la vida en agradecimiento y conciencia”, dijo en entrevista para el programa de radio de Jorge Poza.

La pareja estuvo en el foco de atención luego de aparecer en las fotos de boda de Marimar Vega. Ambos lucieron muy guapos y felices, mostrando una gran complicidad.

El diagnóstico del actor fue complicado y perder una extremidad siempre es un gran impacto sin embargo, él fue aprendiendo poco a poco a aceptar su nueva vida. “Cuando me dijeron que me iban a amputar, lo primero que me vino a la mente es que mi vida, como la llevaba, se había terminado”, aseveró a GQ.

Familiares, amigos y fans se han dedicado a llenar las redes sociales del actor con muestras de cariño y apoyo. Algunas personas incluso han contado sus historias de vida y le han agradecido por ser un ejemplo.